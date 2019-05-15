Баскетбол

Стартует «Финал четырех» ЕвролигиКоммерсантъ вчера в 19:04

ЦСКА
Реал Мадрид
сегодня
в 15:00
Баскетбол, Евролига
Полуфинал
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Стартует «Финал четырех» Евролиги Сегодня в испанской Витории стартует «Финал четырех» Евролиги. В первом полуфинале сойдутся турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес». Во втором ЦСКА сыграет с действующим обладателем титула «Реалом».
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