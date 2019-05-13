Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»Газета.Ru вчера в 20:48
В России началось изготовление корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По данным источника, корпус корабля будет создан из алюминия.
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Цветы не вянут на броне
Волгоградская область стала организатором международной акции по восстановлению советских памятников в Европе.
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Общество
Продавца финской обуви за незаконную расклейку объявлений в Южно-Сахалинске оштрафовали несколько раз
Сотрудники южно-сахалинского департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали многочисленные факты незаконной расклейки информационных сообщений на городских объектах о продаже финской обуви и различной одежды.
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Политика
Президент Австрии: в стране помнят о погибших советских воинах
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
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Футбол
«Лион» в гостях разгромил «Марсель»
«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов
Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.
Обновлено вчера в 12:09
Хоккей
Третий день ЧМ по хоккею: кто играет 12 мая
Сборная России, начавшая чемпионат мира с мощной победы над Норвегией, сыграет со сборной Австрии, также 12 мая на льду встретятся Канада с Великобританией, США с Францией, Дания с Германией, Италия со Швецией и Латвия со Швейцарией.
Обновлено 11 мая в 18:46
Происшествия
В Иркутской области идет борьба с лесными пожарами
На значительной части покрытой лесами территории Иркутской области продолжается борьба с пожарами.
Обновлено 10 мая в 04:18
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
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Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
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Власти Фуджейры опровергли сообщения средств массовой информации о взрывах в порту арабского эмирата в результате пожара на нефтяных танкерах, сообщает агентство WAM.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве бенефициара Urban Group Долгина
Арбитражный суд Москвы в понедельник проверит обоснованность заявления АО "Банк Дом.РФ", требующего признать банкротом Александра Долгина, основного акционера разорившегося застройщика Urban Group.
Обновлено вчера в 17:33
Футбол
Аллегри намекнул о будущем в «Ювентусе»
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В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
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Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
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Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Глава Минздрава Сахалина уходит в отставку
Об уходе Алексея Пака на Сахалине говорят давно — жители часто были недовольны системой здравоохранения в регионе и даже писали петицию с требованием отправить министра в отставку, нарекания к нему были и у руководства региона.
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