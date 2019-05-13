Космос

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»Газета.Ru вчера в 20:48

В России началось изготовление корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По данным источника, корпус корабля будет создан из алюминия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

Накануне.Ru03:08

Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»

РИА Новостивчера в 20:29

СМИ: В РФ начали изготовление корпуса нового космического корабля «Федерация»

Life.ruвчера в 23:02

Началось изготовление нового российского пилотируемого космического корабля

Взгляд.рувчера в 21:33

Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»

RT на русскомвчера в 21:04

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

Газета.Ruвчера в 20:48

СМИ: в России приступили к изготовлению корпуса «Федерации»

ТК Звезда00:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес

Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео

В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как сильно скучает по сыну в разлуке

Ксения Собчак путешествует по Европе. В это время ее сын – двухлетний Платон отдыхал с отцом, актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов

Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Политика

Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

SSJ 100 не смог вылететь из Краснодара по техническим причинам

Обновлено в 02:22
Происшествия

Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:50
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Дом по программе реновации построят в Головинском районе Москвы

Дом по программе реновации построят в Головинском районе Москвы на улице Авангардная, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
Обновлено в 02:40
Музыка

Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах

Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Технологии

«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота вошёл в Норвежское море

«Большой противолодочный корабль «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» Северного флота вошли в южную часть Норвежского моря», — приводит сообщение ТАСС.
Обновлено в 02:53
Здоровье

В Южно-Сахалинске сравнили качество жизни инвалидов в России и за рубежом

Участникам круглого стола показали видеоролики о качестве жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в России и заграницей.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Спорт

Евгения Медведева получила предложение руки и сердца

Евгения Медведева получила предложение руки и сердца Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил нашей фигуристке выйти за него замуж.
Обновлено в 02:42
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Политика

В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС

Глава белорусского министерства экономики Дмитрий Крутой заявил, что страна выступает за введение моратория на принятие препятствующих взаимной торговле нормативно-правовых актов в Евразийском экономическом союзе.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Общество

В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы

У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Технологии

Эксперт: найденные под Севастополем первые русские подлодки станут культурными объектами

Первые русские подводные лодки времен гражданской войны, найденные у берегов Севастополя, будут внесены в список историко-культурных объектов, что позволит сохранить их.
Обновлено в 00:57
Авто

Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме

Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет введут полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
Обновлено в 01:47
Общество

Гидрометцентр предупреждает о резком понижении температуры

К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры. И она окажется даже ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:56
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное