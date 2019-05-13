Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»Газета.Ru вчера в 20:48
В России началось изготовление корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По данным источника, корпус корабля будет создан из алюминия.
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Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных
«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео
В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, как сильно скучает по сыну в разлуке
Ксения Собчак путешествует по Европе. В это время ее сын – двухлетний Платон отдыхал с отцом, актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Политика
Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Крупный пожар произошел в доме в Волгограде
В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:50
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Дом по программе реновации построят в Головинском районе Москвы
Дом по программе реновации построят в Головинском районе Москвы на улице Авангардная, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
Обновлено в 02:40
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах
Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота вошёл в Норвежское море
«Большой противолодочный корабль «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» Северного флота вошли в южную часть Норвежского моря», — приводит сообщение ТАСС.
Обновлено в 02:53
Здоровье
В Южно-Сахалинске сравнили качество жизни инвалидов в России и за рубежом
Участникам круглого стола показали видеоролики о качестве жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в России и заграницей.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено вчера в 13:15
Спорт
Евгения Медведева получила предложение руки и сердца
Евгения Медведева получила предложение руки и сердца Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил нашей фигуристке выйти за него замуж.
Обновлено в 02:42
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Политика
В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС
Глава белорусского министерства экономики Дмитрий Крутой заявил, что страна выступает за введение моратория на принятие препятствующих взаимной торговле нормативно-правовых актов в Евразийском экономическом союзе.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы
У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Технологии
Эксперт: найденные под Севастополем первые русские подлодки станут культурными объектами
Первые русские подводные лодки времен гражданской войны, найденные у берегов Севастополя, будут внесены в список историко-культурных объектов, что позволит сохранить их.
Обновлено в 00:57
Авто
Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме
Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет введут полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
Обновлено в 01:47
Общество
Гидрометцентр предупреждает о резком понижении температуры
К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры. И она окажется даже ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:56
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05