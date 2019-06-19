Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»Российская газета 04:55
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина. Точнее - первого (из четырех-пяти обещанных) приквела. Неофициальное название шоу - "Долгая ночь".
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На севере Молдавии обрушилась часть 9-этажного дома
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Общество
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Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
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Политика
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Политика
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