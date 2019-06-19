Кино

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»Российская газета 04:55

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина. Точнее - первого (из четырех-пяти обещанных) приквела. Неофициальное название шоу - "Долгая ночь".
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Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Российская газета04:55

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Известия07:08

СМИ: в Северной Ирландии начались съемки приквела «Игры престолов»

ТАСС06:36

Стартовали съемки первого приквела «Игры престолов»

Комсомольская правда05:43

СМИ: В Северной Ирландии стартовали съёмки приквела «Игры престолов»

RT на русском11:37

В Северной Ирландии начали снимать приквел «Игры престолов»

REGNUM04:37

В Северной Ирландии снимают приквел «Игры престолов» без знаменитых домов

РИА Новости04:12
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
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