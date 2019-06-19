Стартовали съемки приквела «Игры престолов»Российская газета 04:55

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина. Точнее - первого (из четырех-пяти обещанных) приквела. Неофициальное название шоу - "Долгая ночь".

Политика В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17 В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.

Происшествия В Ростове майора ФСБ посадили на девять лет за убийство мужчины В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону в среду приговорили к девяти годам экс-майора спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» Павла Стерлягова за убийство мужчины, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Политика Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».

Экономика В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщиков США Пилоты Су-27 сопроводили американских коллег над нейтральными водами. Произошло это в районе Балтийского и Черного морей.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.

Космос У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.

Политика Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.

Здоровье Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.

Футбол Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Общество В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.

Происшествия Киркоров опубликовал кадры жесткой посадки своего самолета Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.

Политика В расследовании о крушении малазийского Boeing 777 фигурирует имя помощника Путина Международная расследовательская группа крушения малазийского Boeing 777, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, рассказала о перехвате разговора между первым главой непризнанной Донецкой республики Александром Бородаем и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

Политика В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви» Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.

Политика США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400 29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400.

Шоу-бизнес Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.

Футбол «ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара "Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.

Общество Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.