Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»АвтоВзгляд вчера в 05:44
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи. Доработанные «вездеходы», призванные форсировать экстремальное бездорожье, отличаются от стандартных вариантов дополнительным оснащением. «Буханка» Трофи создана на базе УАЗ Комби.
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Происшествия
Самолет вернулся на полтора часа
Обновлено в 04:08
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Депздрав Москвы назвал безопасное количество кофе для организма
По словам Стародубовой, в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 мг кофеина, в растворимом кофе – до 75 мг, а классическом капучино – 40–80 мг.
Обновлено в 02:19
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Обновлено в 09:59
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Стали известны стартовые составы итальянского «Ювентуса» и «Аякса» из Нидерландов на ответный матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Общество
Россиянам рекомендуют ехать в майские праздники на Мальдивы
Комфортная погода ожидается на побережье Черного моря и в Крыму.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Хоккей
Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что «Коламбус» боролся изо всех сил.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Россия стала мировым лидером по снижению смертности от туберкулеза
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о том, что в нашей стране темпы снижения смертности от туберкулеза на порядок выше, чем в мире.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки суицида
Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Футбол
«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем
Питерцы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ковачич принадлежит "Реалу" и выступает в "Челси" на правах аренды.
Обновлено в 07:31
Экономика
Включение региональных телеканалов в «цифру» может состояться в ноябре
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в бюджет РФ заложены средства на включение региональных каналов в "цифру" путем предоставления телеканалам двух вставок на ОТР.
Обновлено в 11:37
Игры
Игра Assassin’s Creed поможет восстановить собор Парижской Богоматери
Видеоигра Assassin’s Creed Unity поможет французским властям восстановить собор Парижской Богоматери, сообщает gpsworld.com.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Политика
Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США
Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27