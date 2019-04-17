Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»АвтоВзгляд вчера в 05:44

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи. Доработанные «вездеходы», призванные форсировать экстремальное бездорожье, отличаются от стандартных вариантов дополнительным оснащением. «Буханка» Трофи создана на базе УАЗ Комби.

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

Армия и оружие СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».

Происшествия Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Армия и оружие Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019 Военный транспортный самолет Ил-112В, впервые взлетевший 30 марта 2019 года, покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России «По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.

Политика Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Общество В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.

Общество Кадастровая палата дала советы по покупке дачи Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.

Футбол Кондогбиа перенёс вторую операцию за две недели 7 апреля 26-летний игрок уже перенёс операцию на левом бедре, которое повредил днём ранее в матче 31-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:2). Официально о сроках восстановления хавбека пока не сообщается, но, по информации СМИ, оно может занять несколько месяцев, что ставит под сомнение его возвращение в строй в нынешнем сезоне.

Политика МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.

Армия и оружие Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными Авторы доклада утверждают, что многолетнее игнорирование проблемы отсутствия инвестиций в развитие собственных военно-морских сил делает прибалтийские страны уязвимыми для "угрозы с Востока".

Происшествия В Екатеринбурге ФСБ изъяла у подпольного мастера 37 единиц оружия Дома у екатеринбуржца нашли 37 единиц оружия: 11 автоматов «Калашникова», пять пистолетов Макарова и столько же револьверов «Наган», четыре пистолета-пулемёта «Кедр», по три пистолета-пулемёта «Мадсен» и пистолета «ТТ», два пистолета-пулемёта «ППШ», а также пулемёт «РПД», карабин «СКС», пистолет-пулемёт «ППС» и пистолет-пулемёт неустановленной марки производства Словакии.

Здоровье Расходы на приобретение жизненно необходимых лекарств компенсируют Одной из мер государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства правительство предлагает частичное возмещение их стоимости после покупки.

Политика В Киеве уверены, что Зеленский прекратит войну в Донбассе Жителям юго-востока Украины посоветовали не строить надежд на то, что в случае победы на выборах главы государства Владимир Зеленский сможет закончить войну на Донбассе.

Происшествия В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту Самолет, летевший из Владивостока в Москву с главой Приморья Олегом Кожемяко на борту, экстренно сел в Красноярске, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Дарья Сметанина.

Происшествия Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Спорт Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.

Политика КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50% Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.

Происшествия Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.

Общество Штаб Навального в Хабаровске нашел у семьи бывшего мэра 6 домов в США Как утверждает местный штаб Алексея Навального, пока Соколов сидел в кресле мэра, его семья скупала недвижимость в США.

Шоу-бизнес Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.

Политика Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.