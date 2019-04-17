Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»АвтоВзгляд вчера в 05:44

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи. Доработанные «вездеходы», призванные форсировать экстремальное бездорожье, отличаются от стандартных вариантов дополнительным оснащением. «Буханка» Трофи создана на базе УАЗ Комби.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Происшествия Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.

Происшествия Военный прокурор озвучил расценки на «слив» данных МВД Украины Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько в «незалежной» стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.

Происшествия Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Общество Госдума запретила публиковать сведения о новых наркотиках Госдума приняла закон о запрете распространять в СМИ и в интернете сведения о способах разработки новых психоактивных веществ.

Политика Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Политика На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма» Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.

Экономика Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.

Политика Штаб Порошенко просит ЦИК изменить положение о дебатах Штаб президента Украины Петра Порошенко обратился в ЦИК с просьбой изменить положение о дебатах кандидатов на пост главы государства.

Политика Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.

Футбол Ковачич может перебраться в «Зенит» Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за "Челси", может пополнить состав "Зенита".

Происшествия В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.

Происшествия В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.

Шоу-бизнес Ольга Зарубина подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина 60-летняя эстрадная певица Ольга Зарубина сделала громкое заявление. Она рассказала о настоящем отце своей дочери.

Транспорт На автомагистралях России предложили сузить левую полосу Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.

Авто Hyundai Creta нового поколения представлен официально Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.

Наука Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.

Политика Путин заявил, что в России живут 1,2 млн граждан Таджикистана Власти РФ предпринимают меры для обеспечения достойных условий для проживающих и работающих в стране граждан Таджикистана.

Технологии В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.

Авто АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco «АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.

Политика Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения "Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.