Авто
Стартовали продажи битопливной Lada LargusАвторамблер 07:35
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже. Битопливный "Ларгус" работает на бензине, так и на газе, в результате чего расходует в 2,5 раза меньше топлива, чем стандартная версия.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия
В Сан-Паулу 11 человек застрелили при попытке ограбить банк
В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.
Обновлено в 14:02
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 09:23
Кино
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днём рождения
Обновлено в 02:53
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Футбол
Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева
Московский ЦСКА продолжит помогать травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву с восстановлением и рассчитывает договориться о новом контракте, заявил журналистам президент футбольного клуба Евгений Гинер.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Следствие попросило арестовать мэра Евпатории
Обновлено в 10:53
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Крупнейший страховщик ОСАГО изменил тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов – «Альфастрахование» с 27 марта изменил базовые ставки тарифов.
Обновлено в 07:16
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Экономика
Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС
Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
Политика
Полный доклад Мюллера не может быть опубликован в США
Как писал News.ru, доклад спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы должен быть опубликован до середины апреля 2019 года.
Обновлено в 13:58
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено в 10:52
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Барселоне задержали 66 граждан Грузии
Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Музыка
Леонид Агутин подтвердил участие в КИНОпробах-2019
После оригинальной аранжировки в стиле джаз-реггей и грандиозного исполнения песни Виктора Цоя «Кончится лето» в 2018 году, когда публика приняла музыканта с поразительной душевностью, Леонид Агутин готов повторить эксперимент и стать гостем музыкального фестиваля второй раз в жизни.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Татьяна Голикова отметила, что при рождении второго и последующих детей предусмотрена льготная ипотека.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество
Суд приостановил разбирательство по делу о квартире Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы приостановил разбирательство по иску хоккеиста Александра Фролова к его бывшей жене, певице Юлии Началовой и инвестиционной компании ООО «Весенние инвестиции» о признании недействительной сделки по договору цессии.
Обновлено в 09:51
ЖКХ
Законопроект, исключающий двойную плату за отопление, внесли в Госдуму
Законопроект, направленный на устранение избыточных платежей для собственников жилья, которые перешли на индивидуальное отопление квартир, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Обновлено в 03:53
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора»
Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
Обновлено в 14:50
Политика
НАТО расширит масштабы разведки в Черном море
2 апреля постпред США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что организация намерена обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 14:51
Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Политика
Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс
Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26