Авто
Стартовали продажи битопливной Lada LargusАвторамблер 07:35
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже. Битопливный "Ларгус" работает на бензине, так и на газе, в результате чего расходует в 2,5 раза меньше топлива, чем стандартная версия.
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Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких.
Обновлено в 08:22
Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Космос
«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру
Обновлено в 13:15
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Обновлено в 12:48
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть
Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России
Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика
Работу британского парламента парализовала протекшая крыша
Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Общество
Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов
Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Экономика
Moody’s присвоило «Русалу» рейтинг Ba3
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской алюминиевой компании «Русал» корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями
На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Экономика
Выплаты россиянам по советским сбережениям проверят
Счетная палата проверит выплату в 2013-2018 годах компенсаций по вкладам времен СССР.
Обновлено в 12:54
Единоборства
Конор МакГрегор опять объявил о возобновлении карьеры
26 марта ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Обновлено в 08:13
Футбол
Россия поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу поднялась на четыре позиции в обновлённом рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и теперь занимает 46-е место.
Обновлено в 04:43
Авто
Lada Vesta установила рекорд продаж
По итогам первого месяца весны самом популярным автомобилем на российском рынке стала LADA Vesta, модель установила новый рекорд месячных продаж с момента появления в продаже.
Обновлено в 03:31
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу.
Обновлено в 12:37
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Политика
ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском»
Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.
Обновлено в 07:07
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05