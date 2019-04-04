Авто

Стартовали продажи битопливной Lada LargusАвторамблер 07:35

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже. Битопливный "Ларгус" работает на бензине, так и на газе, в результате чего расходует в 2,5 раза меньше топлива, чем стандартная версия.
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АВТОВАЗ начал продавать LADA Largus CNG

Тарантас Ньюс09:12

Стартовали продажи LADA Largus CNG

Тольятти-Новости05:14

Битопливная Lada Largus поступила в продажу

32CARS.ru07:24

В России стартовали продажи битопливной Lada Largus CNG

SpeedMe07:00

Стартовали продажи битопливного Lada Largus CNG

За рулем Кубань06:32

Lada Largus «для экономных» поступила в продажу

Российская газета06:42

АВТОВАЗ начал продажи второй модели LADA из линейки CNG

Автостат06:56
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Космос

«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Обновлено в 12:48
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье

Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть

Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России

Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне

Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика

Работу британского парламента парализовала протекшая крыша

Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане

Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Общество

Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов

Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Футбол

Роналду проиграл суд журналистам

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Экономика

Moody’s присвоило «Русалу» рейтинг Ba3

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской алюминиевой компании «Русал» корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Экономика

Выплаты россиянам по советским сбережениям проверят

Счетная палата проверит выплату в 2013-2018 годах компенсаций по вкладам времен СССР.
Обновлено в 12:54
Единоборства

Конор МакГрегор опять объявил о возобновлении карьеры

26 марта ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Обновлено в 08:13
Футбол

Россия поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на четыре позиции в обновлённом рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и теперь занимает 46-е место.
Обновлено в 04:43
Авто

Lada Vesta установила рекорд продаж

По итогам первого месяца весны самом популярным автомобилем на российском рынке стала LADA Vesta, модель установила новый рекорд месячных продаж с момента появления в продаже.
Обновлено в 03:31
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу.
Обновлено в 12:37
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Политика

ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском»

Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.
Обновлено в 07:07
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
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