Авто
Стартовали продажи битопливной Lada LargusАвторамблер вчера в 07:35
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже. Битопливный "Ларгус" работает на бензине, так и на газе, в результате чего расходует в 2,5 раза меньше топлива, чем стандартная версия.
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Шоу-бизнес
Александр Гудков рассказал о своих доходах
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум
Вашингтон должен решить, хочет ли он «остаться союзником» Анкары или встать на сторону террористов.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Генпрокуратура создает главк для надзора за расследованием важных дел
В Генпрокуратуре России создается новое главное управление — главк будет заниматься надзором за следствием по особо важным делам.
Обновлено в 00:46
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Здоровье
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничивали прием пятитысячных купюр
Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничивали прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в нескольких своих банкоматах, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Политика
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из Мексики
Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики в случае, если она не сможет остановить наркотрафик, идущий через американо-мексиканскую границу.
Обновлено вчера в 19:59
Космос
Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды
Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Общество
Бумажный СНИЛС в России отменили
В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.
Обновлено 02 апреля в 22:08
Происшествия
В Греции пройдет суд над Александром Винником
Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдёт сегодня в Пирее.
Обновлено в 01:17
Происшествия
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил восьмилетнего ребенка и скрылся
Автомобиль сбил восьмилетнего ребенка на юго-востоке Москвы и скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
ЕК надеется, что Европарламент одобрит поправки к Газовой директиве ЕС
Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете выразил надежду, что пленарная сессия Европарламента (ЕП) в четверг окончательно одобрит поправки к Газовой директиве ЕС, касающиеся двух "Северных потоков".
Обновлено 03 апреля в 12:43
Общество
Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян
В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель
Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 23:34
Культура
Британский порнофильм для детей разочаровал зрителей
Обновлено в 00:13
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.
Обновлено 03 апреля в 19:41