Авто
Стартовали продажи битопливной Lada LargusАвторамблер 07:35
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже. Битопливный "Ларгус" работает на бензине, так и на газе, в результате чего расходует в 2,5 раза меньше топлива, чем стандартная версия.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Политика
Правящая партия: Анкара не поддастся давлению США по С-400
Власти США не добьются того, чтобы Турция отказалась выполнять соглашение с Москвой по закупке систем С-400, а давление Вашингтона нарушает суверенитет страны, заявил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.
Обновлено в 16:58
Космос
«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру
Обновлено в 13:15
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Официально объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Общество
В России могут начать выдавать маткапитал за первого ребенка
В правительстве России задумались о помощи семьям в виде выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка, пишет РБК, ссылаясь на Татьяну Голикову.
Обновлено в 01:27
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Космос
Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды
Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено в 14:00
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Арестованный Ахмед Барахоев объявил голодовку
Старейшина Ахмед Барахоев, арестованный на десять суток после акции протеста в Магасе, объявил голодовку в нальчикском спецприемнике.
Обновлено в 15:00
Наука
Стало известно о влиянии кофе на развитие рака легких
Употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск рака легких до 41%.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Футбол
«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ
Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Общество
В России отменили бумажные СНИЛС
Пенсионный фонд России (ПФР) отменил выдачу страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в бумажном виде.
Обновлено 02 апреля в 22:26
Общество
Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе провели время в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Политика
В российских школах введут новую систему мер безопасности
В школах России введут новую систему мер безопасности, сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.
Обновлено в 13:12
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных
Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В филиале вуза на Кубани прошли обыски, изъято 100 миллионов рублей
В марте этого года одна из секретарей была задержана правоохранителями на рабочем месте при получении 1 млн. 800 тыс. рублей, сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю В ходе обысков в здании вуза и по месту жительства сотрудников было изъято более 100 млн. рублей.
Обновлено в 10:34
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24