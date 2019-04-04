Авто

Стартовали продажи битопливной Lada LargusАвторамблер 07:35

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже. Битопливный "Ларгус" работает на бензине, так и на газе, в результате чего расходует в 2,5 раза меньше топлива, чем стандартная версия.
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Стартовали продажи битопливного Lada Largus CNG

За рулем Кубань06:32

АВТОВАЗ начал продавать LADA Largus CNG

Тарантас Ньюс09:12

Битопливная Lada Largus поступила в продажу

32CARS.ru07:24

В России стартовали продажи битопливной Lada Largus CNG

SpeedMe07:00

В России начались продажи новой Lada Largus из Тольятти

КП - Самара11:44

Lada Largus «для экономных» поступила в продажу

Российская газета06:42

Стартовали продажи LADA Largus CNG

Тольятти-Новости05:14
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Политика

Правящая партия: Анкара не поддастся давлению США по С-400

Власти США не добьются того, чтобы Турция отказалась выполнять соглашение с Москвой по закупке систем С-400, а давление Вашингтона нарушает суверенитет страны, заявил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.
Обновлено в 16:58
Космос

«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
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Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
Обновлено в 08:48
Гаджеты

Официально объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России

Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов

Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

Обновлено в 11:49
Общество

В России могут начать выдавать маткапитал за первого ребенка

В правительстве России задумались о помощи семьям в виде выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка, пишет РБК, ссылаясь на Татьяну Голикову.
Обновлено в 01:27
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Космос

Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды

Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено в 14:00
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Арестованный Ахмед Барахоев объявил голодовку

Старейшина Ахмед Барахоев, арестованный на десять суток после акции протеста в Магасе, объявил голодовку в нальчикском спецприемнике.
Обновлено в 15:00
Наука

Стало известно о влиянии кофе на развитие рака легких

Употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск рака легких до 41%.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Футбол

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ

Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни

Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

Пенсионный фонд России (ПФР) отменил выдачу страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в бумажном виде.
Обновлено 02 апреля в 22:26
Общество

Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе провели время в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Политика

В российских школах введут новую систему мер безопасности

В школах России введут новую систему мер безопасности, сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.
Обновлено в 13:12
Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных

Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В филиале вуза на Кубани прошли обыски, изъято 100 миллионов рублей

В марте этого года одна из секретарей была задержана правоохранителями на рабочем месте при получении 1 млн. 800 тыс. рублей, сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю В ходе обысков в здании вуза и по месту жительства сотрудников было изъято более 100 млн. рублей.
Обновлено в 10:34
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
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