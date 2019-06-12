Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболуRT на русском 08:15

На официальном портале чемпионата Европы по футболу — 2020 стартовал приём заявок на приобретение билетов на матчи континентального первенства. Продажа билетов на матчи чемпионата Европы — 2020 стартовала на официальном портале турнира. Приём заявок продлится до 12 июля.

Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу

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