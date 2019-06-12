Футбол

Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболуRT на русском 08:15

На официальном портале чемпионата Европы по футболу — 2020 стартовал приём заявок на приобретение билетов на матчи континентального первенства. Продажа билетов на матчи чемпионата Европы — 2020 стартовала на официальном портале турнира. Приём заявок продлится до 12 июля.
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Стартовала продажа билетов на Евро-2020

Газета.Ru09:10

Началась продажа билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу

ТАСС08:02

Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020

РИА Новости08:10

Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020

Советский спорт08:35

Стартовала регистрация на первый этап жеребьевки билетов на ЧЕ-2020

Матч ТВ07:21

Стартовала регистрация на первый этап жеребьевки билетов на Евро-2020

Спорт-Экспресс07:05

Началась продажа билетов на Евро-2020

Sport24.ru08:19
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