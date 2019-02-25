Футбол
Стартовала продажа билетов на матч «Зенит» – «Вильярреал»Петербургский дневник вчера в 21:21
На официальном сайте футбольного клуба «Зенит» сообщили о старте продаж билетов на матч 1/8 Лиги Европы против испанского «Вильярреала». Цена билетов варьируется от 600 до 5 тысяч рублей. Стоимость посещения Бизнес-клуба – 15 тысяч рублей.
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«Зенит» открыл продажу билетов на матчи 1⁄8 финала Лиги Европы против «Вильярреала»
Эхо Москвывчера в 12:03
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