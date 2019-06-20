Стартовала продажа билетов на Суперкубок РоссииМатч ТВ 06:06

Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив». Встреча пройдет в Москве 6 июля на стадионе «ВТБ Арена».

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно.

Политика Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.

Политика Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Армия и оружие Иран забрал обломки сбитого беспилотника США Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось забрать обломки сбитого американского беспилотника, который Тегеран обвинил в нарушении госграницы.

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика Опрос ВЦИОМ выявил высокий интерес россиян к прямой линии с Путиным Ответы президента вызывают интерес у 80% населения страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Политика Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

Происшествия Обвиняемый в растрате бизнесмен Бойко-Великий отправлен под арест Адвокат обвиняемого предложил отпустить его подзащитного под залог в 10 миллионов рублей, однако суд вынес решение об аресте Бойко-Великого.

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Происшествия СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.

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