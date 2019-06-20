Футбол

Стартовала продажа билетов на Суперкубок РоссииМатч ТВ 06:06

Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив». Встреча пройдет в Москве 6 июля на стадионе «ВТБ Арена».
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Стартовала продажа билетов на Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Самый дешевый — 800 рублей

Sport24.ru06:30

Минимальная стоимость билета на Суперкубок России по футболу составит 800 рублей

ТАСС06:15

Билеты на Суперкубок будут стоить от 800 до 5 тысяч рублей

РИА Новости06:36

Самые дешевые билеты на Суперкубок России стоят 800 рублей

Soccer.ru06:16

Минимальная стоимость билета на Суперкубок России составляет 800 рублей

Чемпионат07:42

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Матч ТВ06:06

Билеты на Олимп-Суперкубок России стоят от 800 до 5000 рублей

Спорт-Экспресс06:05
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:06, Вашингтон
Шоу-бизнес

Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой

Обновлено в 05:34
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты чиновников

Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено в 07:22
Политика

КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным

Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Обновлено в 12:15
Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.
Обновлено в 05:31
Политика

Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе прямой линии

В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос россиян. Сама беседа продлилась четыре часа восемь минут.
Обновлено в 09:43
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Кино

Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов в сериале

Продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин рассказал, почему события в картине отличаются от реальных на ЧАЭС, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:45
Общество

В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
Политика

Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Политика

Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии

Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян.
Обновлено в 12:08
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 появились в России

Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Зеленский подписал первый закон

Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
Авто

В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»

В технопарке «Жигулевская долина» в Самарской области (г. Тольятти) приступили к созданию многофункционального автомобиля «Ларгус Карелия».
Обновлено в 07:29
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться из-за низких зарплат

Реальные доходы россиян сокращались несколько последних лет, но теперь они медленно начали наверстывать упущенное, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 05:46
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга

Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Политика

Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист

Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика

Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400

Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Трамп подтвердил встречу с Путиным

Президенты России и США должны были встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине, который прошел 30 ноября — 1 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

Чибис прокомментировал жалобу медика на зарплату

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков в регионе.
Обновлено в 06:34
Политика

Порошенко будет вызван на допрос госбюро расследований Украины

Для допроса следователи изъяли множество документов из банков и администрации страны, их тщательно изучают.
Обновлено в 12:40
Футбол

Леонид Федун пригрозил отдать «Спартак» болельщикам

Скорее всего, на три – пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранен и титульный контракт с "Лукойлом", чтобы команда могла жить дальше без моего участия.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Авто

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Музыка

Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна

Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено в 11:33
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