Футбол
Стартовала продажа билетов на Суперкубок РоссииМатч ТВ 06:06
Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив». Встреча пройдет в Москве 6 июля на стадионе «ВТБ Арена».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:06, Вашингтон
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Обновлено в 05:34
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты чиновников
Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено в 07:22
Политика
КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным
Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Обновлено в 12:15
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.
Обновлено в 05:31
Политика
Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе прямой линии
В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос россиян. Сама беседа продлилась четыре часа восемь минут.
Обновлено в 09:43
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Кино
Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов в сериале
Продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин рассказал, почему события в картине отличаются от реальных на ЧАЭС, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:45
Общество
В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Политика
Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии
Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян.
Обновлено в 12:08
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Зеленский подписал первый закон
Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
Авто
В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»
В технопарке «Жигулевская долина» в Самарской области (г. Тольятти) приступили к созданию многофункционального автомобиля «Ларгус Карелия».
Обновлено в 07:29
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться из-за низких зарплат
Реальные доходы россиян сокращались несколько последних лет, но теперь они медленно начали наверстывать упущенное, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 05:46
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика
Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным
Президенты России и США должны были встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине, который прошел 30 ноября — 1 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Чибис прокомментировал жалобу медика на зарплату
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков в регионе.
Обновлено в 06:34
Политика
Порошенко будет вызван на допрос госбюро расследований Украины
Для допроса следователи изъяли множество документов из банков и администрации страны, их тщательно изучают.
Обновлено в 12:40
Футбол
Леонид Федун пригрозил отдать «Спартак» болельщикам
Скорее всего, на три – пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранен и титульный контракт с "Лукойлом", чтобы команда могла жить дальше без моего участия.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна
Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено в 11:33