Футбол

Стартовала продажа билетов на Суперкубок РоссииSportbox.RU 06:06

Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив». Встреча пройдет в Москве 6 июля на стадионе «ВТБ Арена».
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Стартовала продажа билетов на Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Самый дешевый — 800 рублей

Sport24.ru06:30

Билеты на Олимп-Суперкубок России стоят от 800 до 5000 рублей

Спорт-Экспресс06:05

Билеты на Суперкубок будут стоить от 800 до 5 тысяч рублей

РИА Новости06:36

Самые дешевые билеты на Суперкубок России стоят 800 рублей

Soccer.ru06:16

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Sportbox.RU06:06

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Матч ТВ06:06

Минимальная стоимость билета на Суперкубок России составляет 800 рублей

Чемпионат07:42
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Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Футбол

Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика

Путин назвал «безобразием» ситуацию с мусором в регионах

Президент России Владимир Путин в рамках «Прямой линии» высказался о реализации мусорной реформы.
Обновлено в 06:23
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика

В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос

Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Экономика

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Политика

Путин заявил, что ему не надоело быть президентом

Владимир Путин сообщил, что ему не надоело быть президентом.
Обновлено в 09:54
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Экономика

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина

По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Кино

Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»

Обновлено в 04:40
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика

Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее

Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой

Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено в 08:51
Экономика

Финский застройщик «ЮИТ» уходит с рынка Ростова-на-Дону

Финский застройщик «ЮИТ» прекращает строительство жилья в Ростове-на-Дону из-за низкой рентабельности на ростовском рынке.
Обновлено в 07:09
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Общество

Жительница Красноярска дозвонилась на прямую линию президенту России

Почти к концу второго часа прямой линии президента Владимира Путина с жителями России, свой вопрос удалось задать и красноярке Ксении Бессоновой, которая проживает в микрорайоне Солнечный.
Обновлено в 08:53
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы

Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки

Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Общество

Жара в ЦФО в выходные побьет столетний рекорд

Обновлено в 06:06
Армия и оружие

СБУ рассказала о слежке за украинцами

В ведомстве уточнили, что «шпионы» устанавливали специальные программы на мобильные телефоны украинцев на контрольно-пропускных пунктах.
Обновлено в 10:03
Политика

Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Политика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Политика

Путин заявил об отсутствии «печатных слов» о коррупционных миллиардах

Во время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что у него не было "печатных слов", когда он узнал о том, что у полковника МВД Дмитрия Захарченко изъяли 8 млрд руб. Трансляцию прямой линии ведет РБК.
Обновлено в 09:00
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