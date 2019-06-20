Футбол
Стартовала продажа билетов на Суперкубок РоссииSportbox.RU 06:06
Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив». Встреча пройдет в Москве 6 июля на стадионе «ВТБ Арена».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Вашингтон
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика
Путин назвал «безобразием» ситуацию с мусором в регионах
Президент России Владимир Путин в рамках «Прямой линии» высказался о реализации мусорной реформы.
Обновлено в 06:23
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Экономика
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин заявил, что ему не надоело быть президентом
Владимир Путин сообщил, что ему не надоело быть президентом.
Обновлено в 09:54
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Кино
Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»
Обновлено в 04:40
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика
Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее
Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой
Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено в 08:51
Экономика
Финский застройщик «ЮИТ» уходит с рынка Ростова-на-Дону
Финский застройщик «ЮИТ» прекращает строительство жилья в Ростове-на-Дону из-за низкой рентабельности на ростовском рынке.
Обновлено в 07:09
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Общество
Жительница Красноярска дозвонилась на прямую линию президенту России
Почти к концу второго часа прямой линии президента Владимира Путина с жителями России, свой вопрос удалось задать и красноярке Ксении Бессоновой, которая проживает в микрорайоне Солнечный.
Обновлено в 08:53
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы
Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки
Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Общество
Жара в ЦФО в выходные побьет столетний рекорд
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
СБУ рассказала о слежке за украинцами
В ведомстве уточнили, что «шпионы» устанавливали специальные программы на мобильные телефоны украинцев на контрольно-пропускных пунктах.
Обновлено в 10:03
Политика
Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму
Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин заявил об отсутствии «печатных слов» о коррупционных миллиардах
Во время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что у него не было "печатных слов", когда он узнал о том, что у полковника МВД Дмитрия Захарченко изъяли 8 млрд руб. Трансляцию прямой линии ведет РБК.
Обновлено в 09:00