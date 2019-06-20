Футбол

Стартовала продажа билетов на Суперкубок РоссииSportbox.RU 06:06

Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив». Встреча пройдет в Москве 6 июля на стадионе «ВТБ Арена».
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Стартовала продажа билетов на Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Самый дешевый — 800 рублей

Sport24.ru06:30

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Sportbox.RU06:06

Билеты на Суперкубок будут стоить от 800 до 5 тысяч рублей

РИА Новости06:36

Самые дешевые билеты на Суперкубок России стоят 800 рублей

Soccer.ru06:16

Минимальная стоимость билета на Суперкубок России составляет 800 рублей

Чемпионат07:42

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Матч ТВ06:06

Билеты на Олимп-Суперкубок России стоят от 800 до 5000 рублей

Спорт-Экспресс06:05
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Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
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Спорт

Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
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Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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