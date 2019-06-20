Футбол
Стартовала продажа билетов на Суперкубок РоссииSportbox.RU 06:06
Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив». Встреча пройдет в Москве 6 июля на стадионе «ВТБ Арена».
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
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Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
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Экономика
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В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России.
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Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
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Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
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Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.
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Украинский дипломат покинул зал из-за выступления представителя России
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова вышел из зала заседаний Межпарламентской ассамблеи православия.
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Биржевой курс доллара обновил минимум года
Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
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«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
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Зеленский подписал указ о создании офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
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Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой
С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.
Обновлено в 08:05
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Наука
Ученые заново идентифицировали рисунки в пустыне Наска
Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».
Обновлено в 07:50
Музыка
Егор Крид ответил на обвинения в плагиате. Вышло не очень убедительно
Вскоре после ухода из команды Тимати певец показал заметный профессиональный рост – он заключил контракт с Warner Mucis, а новый трек «Грехи» – это второй сингл после разрыва с Black Star, который сразу после презентации в социальных сетях вызвал бурный восторг поклонников Крида.
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Общество
Умер экс-посол СССР в Великобритании
Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика
Путин рассказал, куда делся народ чудь
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Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины
Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Политика
Путин ответил на вопрос о фейковых новостях
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.
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Политика
Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог
В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
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Путин отреагировал на фото с мусором из Свердловской области
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Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
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Политика
Путин ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в единое государство.
Обновлено в 08:13
Общество
Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры в Красноярске.
Обновлено в 07:05