Политика

Стартовала пресс-конференция Владимира Путина
БК55
04:19

БK55 следит за ходом пресс-конференции с первым лицом страны.
БК5504:19

Подробнее о событии

В Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента Путина

Аргументы и Факты04:09

В Москве началась большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Клопс04:08

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию для журналистов

Совершенно секретно01:40

Пресс-конференция Путина 20 декабря: какие вопросы зададут президенту

Газета Metro00:40

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет сегодня в Москве

Эхо Москвывчера в 22:35

Большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018 года: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правдавчера в 16:55

Вопрос Путину собирается задать в Москве корреспондент VN.RU

VN.RUвчера в 04:16
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Политика

Песков предупредил об обострении ситуации с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что президент Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с РФ.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения по поводу вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 15:46
Политика

Трамп заявил об уходе главы Пентагона в отставку

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию и покинет своё пост в конце февраля 2019 года.
Обновлено в 17:43
Политика

Посольство США сообщило о подорожании туристических виз для россиян

Посольство США в России сообщило о введении с 2019 г. дополнительного сбора для россиян, подающих заявку на получение многократной визы.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие

Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Обновлено в 14:42
Политика

В раде предложили лишить названия каноническую УПЦ

Спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий заявил о просьбе «новой православной церкви» Украины лишить названия каноническую украинскую православную церковь (УПЦ).
Обновлено в 05:11
Политика

Началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Обновлено в 04:09
Политика

Путин помиловал пятерых осужденных россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.
Обновлено в 15:31
Политика

В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
Обновлено в 14:00
Политика

США и Великобритания обвинили Китай в совершении хакерских атак

Юстиция США предъявила обвинения двум гражданам Китая в совершении хакерских атак по указанию спецслужб КНР.
Обновлено в 10:42
Политика

Британия поможет Польше бороться с «российской дезинформацией»

Великобритания поможет Польше создать специальную структуру, которая будет бороться с дезинформацией со стороны России.
Обновлено в 15:48
Политика

Регина Парпиева пообщалась с Владимиром Путиным

После большой пресс-конференции Владимир Путин исполнил желание 17-летней Регины Парпиевой и дал ей интервью.
Обновлено в 14:22
Политика

Венесуэла высылает сотрудника посольства Колумбии

Власти Венесуэлы решили в четверг выслать сотрудника посольства Колумбии в качестве зеркальной меры на действия колумбийской администрации, которая накануне выслала венесуэльского дипломата.
Обновлено в 15:43
Политика

Трамп не подпишет временный закон о бюджете

Президент США Дональд Трамп не подпишет временный закон о бюджете, который может предотвратить остановку работы части федерального правительства, заявил в четверг лидер республиканцев в сенате, его спикер Пол Райан.
Обновлено в 15:47
Политика

В Барселоне протестуют против приезда премьера Испании

Несколько сот членов радикального движения "Комитеты защиты республики" устроили акцию протеста в Барселоне во время встречи главы каталонского женералитета (правительства) Кима Торры и испанского премьер-министра Педро Санчеса.
Обновлено в 14:53
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