Автоспорт

Стартовала квалификация на Гран-при АвстрииНева Спорт 09:00

На гран-при Австрии началась квалификация. Россиянин Даниил Квят из «Торро Росо» в третьей практики свободных заездов стал десятым. Шарль Леклер, представитель «Ферарри», показал лучшее время.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хэмилтон будет стартовать на «Гран-при Австрии» не пятым, а четвертым

Спорт-Экспресс18:59

В Австрии пройдет итоговая гонка девятого этапа «Формулы-1»

Нева Спорт21:00

Стартовая решётка Гран-при Австрии: Квят стартует 16-м

Чемпионат15:14

Леклер выиграл поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят – 18-й

Советский спорт10:06

Леклер: «Рад, что мне удалось завоевать поул, но завтра нам нужно завершить начатое»

Sport24.ru11:02

Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии

ТАСС10:24

Шарль Леклер: «Надеюсь, у нас будет хорошая гонка»

Матч ТВ16:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:07, Вашингтон
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Обновлено в 01:52
Происшествия

В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме

Обновлено в 21:25
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Обновлено в 16:01
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Политика

Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины

Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено в 20:39
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до пяти

Обновлено в 15:46
Музыка

Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 19:47
Армия и оружие

Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 21:54
Авто

УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»

Обновлено в 19:24
Шоу-бизнес

Климова ушла в отрыв после развода

Обновлено в 09:37
Общество

В Иркутской области подтоплены дома более 10 тысяч человек

Президент распорядился выплатить средства без лишних формальностей. Суммы выплат составляют от 10 тысяч рублей до полутора миллиона.
Обновлено в 22:04
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Хоккей

«Питтсбург» обменял Кессела на Гальченюка из «Аризоны»

Как сообщает официальный сайт «Пингвинз», нападающий Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне».
Обновлено в 21:15
Происшествия

Губернатор: Тульская область примет 100 детей из Приангарья

О готовности региона принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Приангарья заявил 29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 21:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу

Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено в 08:07
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Общество

Эксперт о прощании с российским газопроводом: американцы выкрутили нам руки (Jyllands-Posten, Дания) (Jyllands-Posten)

Якобсен откровенно считает, что Дании «выкрутили руки» американцы.
Обновлено в 18:51
Наука

Ученые: Недоношенные дети имеют проблемы со сном

В результате было установлено, что недоношенные дети имели нестабильные показатели реорганизации мозговой деятельности во время сна.
Обновлено 27 июня в 03:35
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 16:27
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено вчера в 06:25
Игры

Игроки смогли выйти за пределы карты Red Dead Online и нашли там красочную пустыню

Обновлено 27 июня в 13:42
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Обновлено в 21:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное