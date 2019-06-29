Автоспорт
Стартовала квалификация на Гран-при АвстрииНева Спорт 09:00
На гран-при Австрии началась квалификация. Россиянин Даниил Квят из «Торро Росо» в третьей практики свободных заездов стал десятым. Шарль Леклер, представитель «Ферарри», показал лучшее время.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:07, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
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Как сообщает официальный сайт «Пингвинз», нападающий Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне».
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