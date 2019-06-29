Стартовала квалификация на Гран-при АвстрииНева Спорт 09:00

На гран-при Австрии началась квалификация. Россиянин Даниил Квят из «Торро Росо» в третьей практики свободных заездов стал десятым. Шарль Леклер, представитель «Ферарри», показал лучшее время.

Политика Путин потребовал организовать выплаты пострадавшим в Иркутской области Президент РФ Владимир Путин поручил организовать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области без лишних формальностей.

Шоу-бизнес Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.

Происшествия Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.

Происшествия Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner Министерство юстиции США запросило документы, касающиеся процедуры сборки самолета Boeing-787 Dreamliner, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на источники в отрасли.

Авто Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.

Наука Ученые смогли телепортировать информацию внутри алмаза Исследователи из Йокогамского национального университета безопасно телепортировали квантовую информацию в пределах алмаза.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Футбол Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.

Общество Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Владимир Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину, сообщает РИА Новости.

Общество Тауэрский мост отмечает 125-летие Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.

Космос SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.

Интернет Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.

Авто Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.

Происшествия Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.

Политика Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.

Общество Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.

Общество Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Происшествия Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой Мужчина стрелял в своего удачливого соперника – кавалера одной из сотрудниц кафе, передает ТАСС.