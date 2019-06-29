Автоспорт
Стартовала квалификация на Гран-при АвстрииНева Спорт 09:00
На гран-при Австрии началась квалификация. Россиянин Даниил Квят из «Торро Росо» в третьей практики свободных заездов стал десятым. Шарль Леклер, представитель «Ферарри», показал лучшее время.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Политика
Путин потребовал организовать выплаты пострадавшим в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области без лишних формальностей.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено в 09:37
Происшествия
Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие
Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.
Обновлено в 12:17
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 18:02
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Происшествия
Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner
Министерство юстиции США запросило документы, касающиеся процедуры сборки самолета Boeing-787 Dreamliner, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено в 01:37
Авто
Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом
Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
Обновлено в 03:38
Наука
Ученые смогли телепортировать информацию внутри алмаза
Исследователи из Йокогамского национального университета безопасно телепортировали квантовую информацию в пределах алмаза.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Общество
Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым
Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Владимир Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:25
Общество
Тауэрский мост отмечает 125-летие
Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.
Обновлено в 17:06
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Интернет
Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 11:10
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Футбол
Ивелин Попов: «Азмун мог бы перейти в „МЮ“, Дзюба — в „Манчестер Сити“»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением, кто из игроков чемпионата России смог бы заиграть в клубах АПЛ.
Обновлено в 16:53
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Мужчина стрелял в своего удачливого соперника – кавалера одной из сотрудниц кафе, передает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59