Автоспорт

Стартовала квалификация на Гран-при АвстрииНева Спорт 09:00

На гран-при Австрии началась квалификация. Россиянин Даниил Квят из «Торро Росо» в третьей практики свободных заездов стал десятым. Шарль Леклер, представитель «Ферарри», показал лучшее время.
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Леклер выиграл поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят – 18-й

Советский спорт10:06

Стартовая решётка Гран-при Австрии: Квят стартует 16-м

Чемпионат15:14

Леклер: «Рад, что мне удалось завоевать поул, но завтра нам нужно завершить начатое»

Sport24.ru11:02

Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии

ТАСС10:24

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Австрии», Квят стартует 16-м

Спорт-Экспресс10:01

Шарль Леклер: «Надеюсь, у нас будет хорошая гонка»

Матч ТВ16:03

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Нева Спорт10:20
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Политика

Путин потребовал организовать выплаты пострадавшим в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области без лишних формальностей.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес

Климова ушла в отрыв после развода

Обновлено в 09:37
Происшествия

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.
Обновлено в 12:17
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 18:02
Гаджеты

Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

Обновлено в 05:42
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Происшествия

Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner

Министерство юстиции США запросило документы, касающиеся процедуры сборки самолета Boeing-787 Dreamliner, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено в 01:37
Авто

Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом

Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
Обновлено в 03:38
Наука

Ученые смогли телепортировать информацию внутри алмаза

Исследователи из Йокогамского национального университета безопасно телепортировали квантовую информацию в пределах алмаза.
Обновлено вчера в 06:41
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Владимир Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:25
Общество

Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет

Обновлено в 18:36
Общество

Тауэрский мост отмечает 125-летие

Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.
Обновлено в 17:06
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Интернет

Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект

Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Футбол

Ивелин Попов: «Азмун мог бы перейти в „МЮ“, Дзюба — в „Манчестер Сити“»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением, кто из игроков чемпионата России смог бы заиграть в клубах АПЛ.
Обновлено в 16:53
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Мужчина стрелял в своего удачливого соперника – кавалера одной из сотрудниц кафе, передает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
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