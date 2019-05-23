Политика

Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в РадуГазета.Ru 19:53

В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс в Верховную раду Украины, выборы в парламент назначены на 21 июля. Избирательная кампания начинается через день после публикации указа президента страны о роспуске Рады.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине начинается новая избирательная кампания

Вести.Ru23:06

Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду

Газета.Ru19:53

Кампания по выборам в Раду начнется 24 мая

Российская газета06:38

На Украине начинается кампания по выборам в Верховную раду

ТАСС17:01

ЦИК Украины назвала дату начала кампании по выборам в Раду

RT на русском06:10

Глава ЦИК Украины прокомментировала идею изменить избирательную систему

РИА Новости06:47

ЦИК Украины заявил о готовности к досрочным выборам в Раду 21 июля

Говорит Москва05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Авто

Skoda представила обновленный Superb

Обновлено в 11:08
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:35
Общество

В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Политика

Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией

Обновлено в 18:08
Происшествия

В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна

Десять человек погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:51
Общество

Названа средняя цена на выпускные платья для девушек

В январе наряд можно было приобрести в среднем за 4,32 тысячи рублей. В апреле цена снизилась на 14 процентов.
Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес

Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Общество

Летний гардероб по доброй цене: где в Барнауле купить вещи по 49 рублей

25 и 26 мая 2019 года в Charity Market пройдет очередная распродажа "Все по 49!"
Обновлено в 23:09
Наука

Российские химики нашли способ быстрого получения ароматических аминов

Ученые из Томского политехнического университета определили метод эффективного получения ароматических аминов — востребованного продукта органического синтеза, из которого создаются лекарства, красители, шины и полимеры.
Обновлено в 09:48
Путешествия

Летние направления из аэропорта «Якутск»

До конца июня 2019 года авиакомпания «Якутия» выполняет прямые перелеты Якутск – Сеул еженедельно по воскресеньям.
Обновлено в 23:34
Политика

Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 22:18
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Политика

Сатановский рассказал о двуличии Запада в «Крымском вопросе»

Политолог Евгений Сатановский заявил, что требования НАТО к РФ по Крыму могут поставить под вопрос легитимность существования самих Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Политика

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено в 09:46
Общество

Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы

Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:04
Политика

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено в 16:29
Здоровье

Эксперты рассказали, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием, что заказывать в фаст-фуде, как правильно готовить бутерброд, какой кофе полнит больше еды и как есть всё, что хочется.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие

Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Игры

Издатель Firewatch представил портативную консоль с заводной рукояткой

Скорость движения героя в игре напрямую зависит от скорости вращения боковой рукоятки. Также в консоли присутствует две кнопки и d-pad.
Обновлено в 04:43
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:55
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено в 18:59
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Музыка

Финал шоу «Голос. Дети» переснимут

Обновлено в 23:01
Происшествия

В Иркутске мотоциклист погиб при столкновении с поездом

Обновлено в 23:30
Общество

Соловьев ответил на вызов на дуэль от краснодарского журналиста

Обновлено в 06:51
Политика

Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное