Политика
Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в РадуГазета.Ru 19:53
В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс в Верховную раду Украины, выборы в парламент назначены на 21 июля. Избирательная кампания начинается через день после публикации указа президента страны о роспуске Рады.
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Авто
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