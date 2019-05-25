ЧМ по хоккею
Стартовал полуфинал ЧМ по хоккею между Канадой и ЧехиейНева Спорт вчера в 13:15
Канада—
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, сегодня
Ши Теодор
|11'
|23'
Марко Анттила
|43'
Марко Анттила
|56'
Харри Песонен
В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы стартовал второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Еще одного участника финала определят сборные Канады и Чехии. В четвертьфинальном матче сборная Канады оказалась сильнее представителей Швейцарии.
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Плей-офф ЧМ-2019. Полуфиналы. Россия сыграет с Финляндией, Канада встретится с Чехией
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