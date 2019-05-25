Стартовал полуфинал ЧМ по хоккею между Канадой и ЧехиейНева Спорт вчера в 13:15

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы стартовал второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Еще одного участника финала определят сборные Канады и Чехии. В четвертьфинальном матче сборная Канады оказалась сильнее представителей Швейцарии.

Стартовал полуфинал ЧМ по хоккею между Канадой и Чехией

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