ЧМ по хоккею

Стартовал полуфинал ЧМ по хоккею между Канадой и ЧехиейНева Спорт вчера в 13:15

Канада
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, сегодня
Ши Теодор
11'
23'
Марко Анттила
43'
Марко Анттила
56'
Харри Песонен
Россия
Б 
3 – 2
Чехия
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В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы стартовал второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Еще одного участника финала определят сборные Канады и Чехии. В четвертьфинальном матче сборная Канады оказалась сильнее представителей Швейцарии.
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