Футбол

Стартовал матч «Уфа» — «Арсенал»Тульская служба новостей 04:30

Матч 24-го тура РПЛ "Уфа" - "Арсенал" стартовал в эти минуты в Уфе. Арбитр матч – воронежец Владимир Москалев. Его ассистенты – москвичи Антон Кобздев и Валентин Мурашов.
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Футболист «Уфы» головой забил мяч в ворота «Арсенала»

Первый Тульский05:18

«Уфа» - «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд

Спорт-Экспресс03:24

«Уфа» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат03:23

Бакаев и Горбатенко забили в ворота «Уфы». Видео всех голов 24-го тура РПЛ

Советский спорт05:00

Первый тайм матча между «Арсеналом» и «Уфой» завершился в пользу «канониров» — 2:1

Тульская служба новостей05:25

Сысуев и Игбун – в атаке «Уфы», Джорджевич сыграет в нападении у «Арсенала»

Бомбардир.ру03:15

Первый тайм матча «Уфы» и «Арсенала» завершился со счетом 1-2

Тульские новости05:23
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Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:33
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Общество

В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Обновлено вчера в 15:45
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В результате природных пожаров в Забайкалье пострадало 17 человек

Из-за природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Экономика

Структуры банка «Россия» посадят в Крыму один из крупнейших виноградников

Каковы перспективы нового проекта и что еще интересует банк «Россия» в Крыму — в материале «РБК Pro».
Обновлено в 04:21
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

На кладбище в Павловском Посаде людей хоронили под бетонным забором

На снимках, опубликованных в соцсетях, изображён ряд свежих могил, которые находятся вплотную к бетонному забору.
Обновлено в 02:53
Политика

Появилось фото шпаргалок Зеленского на русском

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию записей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, подготовленных к дебатам с Петром Порошенко; примечательно, что шпаргалки составлены на русском языке.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Степной пожар на 7 га потушили возле Домны

Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 05:24
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Авто

Новый Mercedes GLS, лучшие интерьеры и другие новости недели

На автосалоне в Нью-Йорке представлено новое поколение большого кроссовера Mercedes-Benz GLS.
Обновлено в 03:00
Политика

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

«Не болел бы за них, даже если бы против них вышел Гитлер». Уткин назвал свою нелюбимую команду

Не помню, чтобы я когда-нибудь ей сопереживал. Даже если б против них вышел Гитлер, я и то бы, думаю, не был за «Интер».
Обновлено в 04:24
Футбол

«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евро

Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования

Обновлено в 05:54
Авто

Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель

Обновлено в 02:22
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Авто

ЦОДД назвал машины, владельцы которых чаще всего нарушают ПДД

Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Хоккей

Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Культура

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Наука

Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета

Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено 18 апреля в 14:54
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