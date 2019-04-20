Футбол
Стартовал матч «Уфа» — «Арсенал»Тульская служба новостей 04:30
Матч 24-го тура РПЛ "Уфа" - "Арсенал" стартовал в эти минуты в Уфе. Арбитр матч – воронежец Владимир Москалев. Его ассистенты – москвичи Антон Кобздев и Валентин Мурашов.
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Армия и оружие
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек
11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана
Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Дело об аварии на ЗСД с восемью погибшими ушло в суд
В Петербурге завершилось расследование аварии на ЗСД, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 02:52
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
В обществе ведутся обсуждения того, каким станет интернет после вступления в силу закона: некоторые предполагают, что начнется эра «забвения» и люди окажутся отрезанными от мира.
Обновлено вчера в 21:29
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
В России построят подлодки «Борей» с крылатыми ракетами
В России могут построить 2 атомные подлодки, способные нести крылатые ракеты.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем через два года после свадьбы
Напомним, об отношениях пары стало известно в 2011 году. А уже через полгода Адель забеременела.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
Обновлено вчера в 15:01
Авто
Datsun mi-DO подвел «втык»
Datsun mi-DO Изготовитель — АВТОВАЗ Год выпуска — 2015 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года Пробег на момент отчета — 67 695 км В первые дни весны редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз.
Обновлено вчера в 22:45
Энергетика
Добыча углеводородов в Норвегии в марте выросла на 1,1%
Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в марте на 1,1% - до 1,765 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,746 млн б / с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Обновлено вчера в 10:58
Авто
УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»
Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Степной пожар на 7 га потушили возле Домны
Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефти
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
Обновлено в 03:09