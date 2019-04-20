Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛЧемпионат 06:21
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев.
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