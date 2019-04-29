Стартовал матч «Оренбург» — «Арсенал»Тульская служба новостей 10:00

Матч 26-го тура РПЛ "Оренбург"- "Арсенал" стартовал в эти минуты на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Рассудит встречу Николай Волошин из Смоленска. Его ассистенты - Дмитрий Жвакин из Ленинградской области и Алексей Ширяев из Ставрополя.

Финансы ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.

Культура Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос» По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.

Происшествия Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса» Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Общество Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.

Общество Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.

Политика Грымчак: МИД Украины должен предупредить россиян об опасности нахождения в Донбассе Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское гражданство, которое жители Донбасса теперь могут получить по упрощенной схеме, даст им равные права с остальными россиянами, в том числе, право на защиту своих интересов российским государством.

Происшествия Мужчину, зарезавшего кассира супермаркета в Узловой, задержали Напомним, сегодня днем на кассира супермаркета в городе Узловая было совершено нападение.

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Космос Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.

Технологии Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.

Политика Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.

Политика В Новошахтинске открылся центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР Центр выдачи паспортов России для жителей Луганской Народной Республики открылся сегодня в Новошахтинске.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Наука Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана и активность солнца.

Экономика Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.

Музыка Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Шоу-бизнес Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.