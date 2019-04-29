Футбол
Стартовал матч «Оренбург» — «Арсенал»Тульская служба новостей 10:00
Матч 26-го тура РПЛ "Оренбург"- "Арсенал" стартовал в эти минуты на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Рассудит встречу Николай Волошин из Смоленска. Его ассистенты - Дмитрий Жвакин из Ленинградской области и Алексей Ширяев из Ставрополя.
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Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
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