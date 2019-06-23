Стартовал матч Кубка Америки между Аргентиной и КатаромНева Спорт 15:00

В Порту-Алегри начался матч группы B Кубка Америки, в котором Аргентина встречается с Катаром. Матч, который проходит на стадионе «Арена Гремио», начался в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Стартовал матч Кубка Америки между Аргентиной и Катаром

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