Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»Известия вчера в 23:23

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». В общей сложности сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет выходить по воскресениям.
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Премьеру первой серии восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели в США 17,4 млн человек

ТАСС17:54

Первую серию финального сезона нашумевшего сериала «Игра Престолов» в США посмотрели почти 17,5 миллионов зрителей

Эхо Москвы17:00

В США начался показ финала Игры Престолов

Слово и Деловчера в 21:52

HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»

РБКвчера в 22:30

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Интерфаксвчера в 22:00

Телеканал HBO опубликовал трейлер 2 серии 8 сезона Игры престолов

Комсомольская правда07:30

Зима пришла: мировая премьера восьмого сезона «Игры престолов»

Tricolor TV Magazineвчера в 05:53
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Происшествия

Святой престол шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 17:00
Авто

Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России

Объемы рынка кроссоверов и внедорожников в России с пробегом за первый квартал текущего года составили 263,8 тысячи автомобилей — сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат».
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Экономика

Фондовый рынок США прекратил падение

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:23
Политика

Посол Франции на Украине резко осадила влиятельного «порохобота»

Как ранее сообщала «Русская Весна», один из топ-«порохоботов» Тарас Березовец крайне неудачно пошутил о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Здоровье

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Происшествия

Огонь перекинулся на башни собора Парижской Богоматери

Обрушились шпиль горящего собора и крыша. Огонь перекинулся на левую башню. Le Monde пишет, что горит и правая сторона.
Обновлено в 15:17
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Макрон выехал на место пожара в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 14:46
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Политика

Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Политика

Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Обновлено в 18:09
Здоровье

«Ограничение вызвало нездоровый ажиотаж». Как участники рынка оценивают новый порядок работы медсестер в косметологии

В проекте документа речь идет о том, что необходимо и внутри легальной отрасли навести некий порядок, в том числе в полномочиях медсестры по косметологии.
Обновлено в 08:09
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы

Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие

Самоходка для ВДВ «Лотос» примет участие в параде Победы в 2020 году

Обновлено в 14:02
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Культура

Президент России поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Глава РФ Владимир Путин направил поздравительное послание на имя Аллы Пугачевой, о чем сообщает Газета.ру.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Обновлено в 17:05
Общество

Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово»

Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации городского поселения Волоколамск о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», свидетельствуют данные картотеки суда.
Обновлено в 14:35
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от подоходного налога

После вычета налогов зарплата многих работников становится ниже прожиточного минимума Россияне с низкой зарплатой в будущем могут быть освобождены от подоходного налога (НДФЛ).
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Балотелли признали лучшим игроком Лиги 1 в марте

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам марта. Учредитель награды – профсоюз футболистов Франции.
Обновлено в 18:26
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS показали до премьеры

Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58
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Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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