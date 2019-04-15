Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»Известия вчера в 23:23
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». В общей сложности сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет выходить по воскресениям.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России
Объемы рынка кроссоверов и внедорожников в России с пробегом за первый квартал текущего года составили 263,8 тысячи автомобилей — сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат».
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Экономика
Фондовый рынок США прекратил падение
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:23
Политика
Посол Франции на Украине резко осадила влиятельного «порохобота»
Как ранее сообщала «Русская Весна», один из топ-«порохоботов» Тарас Березовец крайне неудачно пошутил о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Происшествия
Огонь перекинулся на башни собора Парижской Богоматери
Обрушились шпиль горящего собора и крыша. Огонь перекинулся на левую башню. Le Monde пишет, что горит и правая сторона.
Обновлено в 15:17
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09
Здоровье
«Ограничение вызвало нездоровый ажиотаж». Как участники рынка оценивают новый порядок работы медсестер в косметологии
В проекте документа речь идет о том, что необходимо и внутри легальной отрасли навести некий порядок, в том числе в полномочиях медсестры по косметологии.
Обновлено в 08:09
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Культура
Президент России поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Глава РФ Владимир Путин направил поздравительное послание на имя Аллы Пугачевой, о чем сообщает Газета.ру.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Обновлено в 17:05
Общество
Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово»
Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации городского поселения Волоколамск о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», свидетельствуют данные картотеки суда.
Обновлено в 14:35
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от подоходного налога
После вычета налогов зарплата многих работников становится ниже прожиточного минимума Россияне с низкой зарплатой в будущем могут быть освобождены от подоходного налога (НДФЛ).
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Балотелли признали лучшим игроком Лиги 1 в марте
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам марта. Учредитель награды – профсоюз футболистов Франции.
Обновлено в 18:26
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS показали до премьеры
Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58