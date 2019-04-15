Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»Известия вчера в 23:23

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». В общей сложности сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет выходить по воскресениям.
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Зима пришла в апреле

Коммерсантъ09:18

От RPG до браузерной стратегии. Все игры по вселенной «Игры Престолов» на ПК

Cyber.sports.ru13 апреля в 16:30

Телеканал HBO опубликовал трейлер 2 серии 8 сезона Игры престолов

Комсомольская правда07:30

HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»

РБКвчера в 22:30

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Интерфаксвчера в 22:00

В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»

ТАССвчера в 21:09

Телеканал HBO показал премьерную серию заключительного сезона знаменитого сериала «Игра престолов»

Эхо Москвы10:04
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Это наконец случилось: у портала E1.RU появилось удобное приложение для Android

Приложение E1.RU сделано в новом дизайне портала, который мы ранее презентовали.
Обновлено в 07:48
Общество

Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра

Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Кино

Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»

HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей

21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:49
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Наука

Медики рассказали, как можно легко уменьшить тягу к сигаретам

Обновлено в 10:10
Футбол

Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя

Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».
Обновлено в 08:04
Спорт

Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой

Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
Обновлено в 13:50
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
Обновлено в 01:32
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Подколзин стал вторым в итоговом международном рейтинге скаутов НХЛ

Российский нападающий Василий Подколзин, права на которого принадлежат петербургскому СКА, занял второе место в итоговом международном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Эсминец ВМС США в Черном море взяли под контроль

Обновлено в 05:03
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Футбол

Ананидзе может стать игроком «Краснодара»

Обновлено в 10:42
Происшествия

В Ингушетии прошел обыск у правозащитника Муцольгова

Обыск проводился по уголовному делу по статьям 318 и 212 УК (насилие в отношении представителя власти, массовые беспорядки), сообщил брат правозащитника, глава ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, который во время обыска находился в доме брата.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Расставшаяся с мужем Водонаева завела роман с бортпроводником

Только-только расставшись с мужем Алексеем Косинусом, телеведущая Алена Водонаева нашла себе нового избранника.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Энергетика

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26
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Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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