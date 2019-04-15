Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»Известия вчера в 23:23
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». В общей сложности сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет выходить по воскресениям.
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Cyber.sports.ru13 апреля в 16:30
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Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
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Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
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«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
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Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
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Шоу-бизнес
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Хоккей
Подколзин стал вторым в итоговом международном рейтинге скаутов НХЛ
Российский нападающий Василий Подколзин, права на которого принадлежат петербургскому СКА, занял второе место в итоговом международном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 13:02
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Эсминец ВМС США в Черном море взяли под контроль
Обновлено в 05:03
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
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Обновлено в 10:42
Происшествия
В Ингушетии прошел обыск у правозащитника Муцольгова
Обыск проводился по уголовному делу по статьям 318 и 212 УК (насилие в отношении представителя власти, массовые беспорядки), сообщил брат правозащитника, глава ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, который во время обыска находился в доме брата.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Расставшаяся с мужем Водонаева завела роман с бортпроводником
Только-только расставшись с мужем Алексеем Косинусом, телеведущая Алена Водонаева нашла себе нового избранника.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Энергетика
«Газпром» возобновил покупку туркменского газа
Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26