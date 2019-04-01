Кино

Состоялась премьера заключительного сезона «Игры престолов»Общественное телевидение России 03:29

Телеканал HBO показал первую серию заключительного сезона сериала «Игра престолов». Премьера состоялась в 04:00 мск.
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Первая серия восьмого сезона «Игры престолов» собрала в США 17,4 млн просмотров

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Фонтанка.Ру13 апреля в 02:02

Премьера восьмого, финального сезона сериала «Игра престолов» поставила новый рекорд в США

Эхо Москвы19:03

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Коммерсантъ09:18

HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»

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РИА Новостивчера в 01:00

Премьеру первой серии восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели в США 17,4 млн человек

ТАСС17:54
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Общество

Более 9 млн рублей потратят на организацию занятий для юных хоккеистов Южно-Сахалинска

Спортивная школа игровых видов спорта Южно-Сахалинска объявила тендер на предоставление крытого ледового катка для организации учебно-тренировочных занятий по хоккею.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Происшествия

Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери

Пользователи опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
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Мэр Парижа заявила, что алтарь и алтарный крест Нотр-Дама были спасены

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Политика

Россия выплатит долг Совету Европы

Накопившуюся за два года невыплат сумму наша страна вернет СЕ, когда угроза дальнейшей дискриминации национальных делегаций в ПАСЕ будет устранена.
Обновлено в 00:57
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева показала большой беременный живот

Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено в 07:00
Общество

Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл

В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено в 18:08
Кино

«ВКонтакте» защитит поклонников «Игры престолов» от спойлеров

Обновлено в 05:15
Наука

В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью

Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Истребитель Военно-воздушных сил Израиля F-16 Fighting Falcon в ходе последнего авиаудара по позициям в Сирии мог впервые задействовать новейшую аэробаллистическую ракету Rampage, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
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Происшествия

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По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Общество

Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ

Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
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Общество

Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля

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Гаджеты

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В конце 2018 года Microsoft потрясла многих, выпустив анонс наушников под брендом Surface.
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Общество

Частным детсадам в России заплатят за дополнительные места

Предпочтение при отборе получателей субсидий может быть отдано регионам, больше всего нуждающихся в дополнительных местах в детсадах.
Обновлено в 19:09
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
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«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери

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После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

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Хоккей

В НХЛ оценили способности Подколзина

Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал список фаворитов драфта среди игроков из Европы.
Обновлено в 16:05
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
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Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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Политика

Первый республиканец вызвался бороться с Трампом на праймериз

О своем намерении бросить вызов Дональду Трампу в борьбе за выдвижение кандидатом на пост американского президента в 2020 году, официально заявил первый представитель Республиканской партии Билл Уэлд.
Обновлено в 18:32
Наука

Российские археологи нашли в Египте мумию на матрасе

Археологи Центра египтологических исследований РАН нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение возрастом несколько тысяч лет, интересное сочетанием элементов двух разных погребальных обрядов – древнеегипетских и римских.
Обновлено в 17:27
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