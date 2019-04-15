Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»Известия вчера в 23:23
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». В общей сложности сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет выходить по воскресениям.
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Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии.
Обновлено в 01:30
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Финансы
Банки обяжут объяснять застройщикам отказ в заемных деньгах
Министр отметил, что в настоящее время застройщики часто жалуются на отсутствие ясности с тем, в течение какого срока банк должен рассмотреть заявку на выделение проектного финансирования и дать на нее мотивированный ответ.
Обновлено в 04:20
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Важное за сутки
20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»
В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
Гаджеты
Линейка процессоров Intel Xeon Gold U включает 24-ядерную модель за 2000 долларов
Пару недель назад Intel обновила все существующие линейки серверных процессоров Xeon и представила одну новую с 56-ядерной моделью во главе.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала о роли семьи в ее жизни
Обновлено в 00:40
Общество
К выходным в Москве потеплеет до +19
Выходные обещают быть особенно приятными. Обойдется без осадков, в обеденные часы столбики термометров поднимутся до +19 градусов.
Обновлено в 04:30
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы
В Сети появился видеоролик с дракой школьниц в Астраханской области.
Обновлено в 03:44
Общество
Гидрометцентр: Апрельское похолодание москвичам не грозит
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, что скандинавский антициклон принесет в столицу температуру выше + 10 С. Жителей центральной части России предупредили о похолодании до - 12 С. По сообщению синоптиков, ухудшение погоды связано со скандинавским антициклоном.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Транспорт
Перевозчики оценили повышение стоимости проезда по платным дорогам
В РФ с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Врачи посоветовали не принимать подолгу ванну
Обновлено в 01:55
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 20:06
Здоровье
Из аптек изымаются поддельные глазные капли
При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Наука
Создан препарат, повышающий эффективность терапии рака
Ученые из Казанского федерального университета совместно со специалистами предприятия «Татхимфармпрепараты» создали препарат, повышающий эффективность терапии рака.
Обновлено в 01:17