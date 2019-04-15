Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»Известия вчера в 23:23

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». В общей сложности сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет выходить по воскресениям.
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Зима пришла в апреле

Коммерсантъ09:18

HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»

РБКвчера в 22:30

Стартовала мировая премьера заключительного сезона одного из самых популярных телесериалов «Игра престолов»

Эхо Москвы11:03

Телеканал HBO опубликовал трейлер 2 серии 8 сезона Игры престолов

Комсомольская правда07:30

В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»

ТАССвчера в 21:09

От RPG до браузерной стратегии. Все игры по вселенной «Игры Престолов» на ПК

Cyber.sports.ru13 апреля в 16:30

«Игра престолов»: а что, если бы все происходило на Сахалине?

РИА Сахалин-Курилы13 апреля в 18:00
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Здоровье

Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут

Обновлено в 06:23
Космос

Обнаружен чудом выживший свидетель зарождения Солнечной системы

Находка дает новые ключи к формированию, структуре и эволюции Солнечной системы, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Обновлено в 11:00
Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

СК России возбудил новые дела по фактам обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республиках, в результате которого пострадали женщина и ребенок.
Обновлено в 11:55
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Здоровье

Больница имени Баумана откроет школу здоровья сердца

Во вторник, 16 апреля, на базе городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана открывается школа здоровья сердца.
Обновлено в 12:05
Авто

Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве

Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Политика

Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля

Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:56
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Здоровье

Андрей Чибис занялся здравоохранением в Кандалакше и области

Сегодня на опертивном совещании в Правительстве Мурманской области врио губернатора региона Андрей Чибис дал поручение министру здравоохранения Дмитрию Панычеву не только оснастить центральную больницу Кандалакши необходимым оборудованием, но и заняться кадровым вопросом.
Обновлено в 02:15
Музыка

Марк Ронсон выпустит альбом с красивыми девушками

Марк Ронсон анонсировал выход своего нового альбома "Late NightFeelings".
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие

Китай готовится принять на вооружение второй авианосец

Судя по фото, появившемся в Сети, китайцы практически закончили строительство своего второго авианосца.
Обновлено в 10:06
Футбол

В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон

В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Политика

Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны

Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено в 10:36
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов

«35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.
Обновлено в 12:09
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 08:35
Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве

Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Политика

Канада ввела санкции против Венесуэлы

Канадский МИД сообщил, что власти приняли решение о введении санкций против 43 граждан Венесуэлы, в том числе против министра нефти Мануэля Кеведо.
Обновлено в 11:06
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Транспорт

Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»

Обновлено в 01:51
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Обновлено в 08:00
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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