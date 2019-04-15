Кино

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»Интерфакс вчера в 22:00

Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
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HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»

РБКвчера в 22:30

На экраны выходит восьмой, заключительный сезон телесериала «Игра престолов»

Эхо Москвывчера в 23:07

В США состоялась премьера финального сезона «Игры престолов»

Говорит Москва00:06

В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»

ТАССвчера в 21:09

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Интерфаксвчера в 22:00

Дорогое удовольствие: разбираем экономику «Игры престолов»

РИА Новостивчера в 01:00

Game over: что знают москвичи о последнем сезоне «Игры престолов»

Москва 2412 апреля в 13:57
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Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Трамп собрал более $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал

Дональд Трамп собрал более $30 млн пожертвований на проведение своей президентской кампании за первый квартал 2019 года, сообщает в понедельник газета The Hill.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Один рыбак погиб при опрокидывании лодки на пруду в Подмосковье

Один человек погиб при опрокидывании лодки с рыбаками на пруду в городе Егорьевск Московской области, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

В Хакасии 5-летний ребенок умер через час после госпитализации

В Хакасии пятилетний ребенок умер в Республиканской детской больнице через час после госпитализации.
Обновлено в 00:09
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Экономика

РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах

РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Минприроды заступилось за домашних животных

Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Бабченко пожаловался на нехватку денег

Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено вчера в 05:02
Авто

Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4

Компания Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

«Лучше станет, но со временем»: глава СГК объяснил, почему тарифы должны быть на 3% выше инфляции

Генеральный директор СГК Степан Солженицын в эксклюзивном интервью НГС рассказал, как в компании видят возможное повышение тарифов — на 3% в год выше инфляции.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье

Родителям Матвея из Рубцовска требуется разрешение на ввоз лекарства

Отец 11-месячного Матвея из Рубцовска, страдающего редким и тяжелым заболеванием, опубликовал видеообращение с просьбой о помощи.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено вчера в 17:21
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»

Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон.
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие

Число погибших в ходе боев в Ливии выросло до 147 человек

Обновлено вчера в 21:06
Политика

Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом

Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»

Обновлено вчера в 02:13
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено вчера в 15:07
Шоу-бизнес

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Общество

Звезды предупредили, чей брак под угрозой: гороскоп с 15 по 21 апреля

Узнайте, кому из знаков зодиака светила советуют поработать над сохранением любви и отношений.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено вчера в 02:31
Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

Обновлено 13 апреля в 07:48
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Космос

Состоялся запуск самого большого самолета в мире

Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
Обновлено 13 апреля в 14:37
Происшествия

В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 20:07
Хоккей

Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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