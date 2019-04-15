Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»Известия вчера в 23:23
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». В общей сложности сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет выходить по воскресениям.
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Cyber.sports.ru13 апреля в 16:30
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 13:56, Ашберн
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Экономика
«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли
Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Соборе Парижской Богоматери начался пожар
Обновлено в 13:38
Происшествия
Исламисты в Тюмени планировали теракт в кинотеатре
Ликвидированные в Тюмени сторонники запрещенного в России «Исламского государства» собирались устроить взрыв в кинотеатре, сообщили СМИ со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
Обновлено в 00:11
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Футбол
Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»
В команде из Дохи выступает бывший полузащитник «Барселоны» Хави. Рибери защищает цвета мюнхенцев с 2007 года.
Обновлено в 06:59
Экономика
Двукратный рост безработицы в России предсказывает экономист
В своей статье в научном журнале «Социально-трудовые исследования» главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития приводит расчеты, свидетельствующие о том, что к 2024 году из-за увеличения пенсионного возраста потенциальная численность рабочей силы может вырасти почти на 4 миллиона человек, но спрос на рабочую силу вырастет незначительно.
Обновлено в 11:30
Футбол
Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»
Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия может возглавить «Челси».
Обновлено в 10:12
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Немецкий концерн на специальном мероприятии показала электрический концепт-кар ID Roomzz, официальный дебют которого пройдет 18 апреля на автосалоне в китайском Шанхае.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ
Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.
Обновлено в 12:41
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Хоккей
Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков
Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
Обновлено в 13:18
Футбол
В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон
В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр
Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Политика
Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко
Издание «Украинские новости» сообщает, экс-чиновник сам решил дать показания против окружения действующего главы Незалежной и самого Порошенко.
Обновлено в 13:25
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Гаджеты
Xiaomi показал народный флагман Redmi
Ранее в сеть попала информация, что флагман Redmi оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч.
Обновлено в 05:58
Общество
Шведскую журналистку поставили в тупик фразы на русском языке
Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала о своей поездке в России и трудностях, с которыми столкнулась при общении с жителями нашей страны.
Обновлено в 13:11
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Происшествия
Задержанный за стрельбу правозащитник отпущен под подписку о невыезде
В понедельник, 15 апреля, задержанный за стрельбу правозащитник Павел Пятницкий был отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Священник призвал родных Началовой раздать ее личные вещи бедным
Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в одной из московских клиник 16 марта.
Обновлено в 10:20