Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»Известия вчера в 23:23

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». В общей сложности сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет выходить по воскресениям.
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HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»

РБКвчера в 22:30

Авторы «Игры престолов» рассказали о символизме первой серии финала

Российская газета10:00

Телеканал HBO опубликовал трейлер 2 серии 8 сезона Игры престолов

Комсомольская правда07:30

Стартовала мировая премьера заключительного сезона одного из самых популярных телесериалов «Игра престолов»

Эхо Москвы11:03

Зима пришла в апреле

Коммерсантъ09:18

В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»

ТАССвчера в 21:09

От RPG до браузерной стратегии. Все игры по вселенной «Игры Престолов» на ПК

Cyber.sports.ru13 апреля в 16:30
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Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Общество

Минобороны опубликовало «непарадные» фотографии полководцев Победы

Обновлено в 12:45
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Экономика

«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли

Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Соборе Парижской Богоматери начался пожар

Обновлено в 13:38
Происшествия

Исламисты в Тюмени планировали теракт в кинотеатре

Ликвидированные в Тюмени сторонники запрещенного в России «Исламского государства» собирались устроить взрыв в кинотеатре, сообщили СМИ со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
Обновлено в 00:11
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Футбол

Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»

В команде из Дохи выступает бывший полузащитник «Барселоны» Хави. Рибери защищает цвета мюнхенцев с 2007 года.
Обновлено в 06:59
Экономика

Двукратный рост безработицы в России предсказывает экономист

В своей статье в научном журнале «Социально-трудовые исследования» главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития приводит расчеты, свидетельствующие о том, что к 2024 году из-за увеличения пенсионного возраста потенциальная численность рабочей силы может вырасти почти на 4 миллиона человек, но спрос на рабочую силу вырастет незначительно.
Обновлено в 11:30
Футбол

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия может возглавить «Челси».
Обновлено в 10:12
Авто

Volkswagen представил большой электрический кроссовер

Немецкий концерн на специальном мероприятии показала электрический концепт-кар ID Roomzz, официальный дебют которого пройдет 18 апреля на автосалоне в китайском Шанхае.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.
Обновлено в 12:41
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Хоккей

Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков

Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
Обновлено в 13:18
Футбол

В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон

В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Экс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в Петербурге

Обновлено в 13:01
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Политика

Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко

Издание «Украинские новости» сообщает, экс-чиновник сам решил дать показания против окружения действующего главы Незалежной и самого Порошенко.
Обновлено в 13:25
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Гаджеты

Xiaomi показал народный флагман Redmi

Ранее в сеть попала информация, что флагман Redmi оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч.
Обновлено в 05:58
Общество

Шведскую журналистку поставили в тупик фразы на русском языке

Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала о своей поездке в России и трудностях, с которыми столкнулась при общении с жителями нашей страны.
Обновлено в 13:11
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
Происшествия

Задержанный за стрельбу правозащитник отпущен под подписку о невыезде

В понедельник, 15 апреля, задержанный за стрельбу правозащитник Павел Пятницкий был отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Священник призвал родных Началовой раздать ее личные вещи бедным

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в одной из московских клиник 16 марта.
Обновлено в 10:20
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Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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