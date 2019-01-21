Футбол

Стартовал «Фонбет Кубок Матч Премьер»Lenta.ru 12:56

В Катаре стартовал товарищеский футбольный турнир «Фонбет Кубок Матч Премьер». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Участниками турнира, который проводится впервые, стали четыре российских клуба — петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив» и «Ростов».
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Зачем российским клубам Кубок «Матч Премьер»

Евро-футбол.ру13:14

Абрамович, 8 миллионов и дебют настоящего Квинси за «Спартак». У русских клубов уже был зимний турнир

Sports.ru09:10

В Дохе состоялось официальное открытие ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР

Матч ТВ12:22

Семин: «Чувствуем себя в Катаре как дома. Хороший турнир. Игроки всегда ставят задачу выиграть»

Sport24.ru08:17

В Дохе состоялось официальное открытие ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР

Sportbox.RU12:22

Вилюш получил повреждение в матче «Спартак» — «Ростов»

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«Спартак» – «Ростов»: онлайн трансляция– в 20.00

Спорт-Экспресс11:00
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Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Происшествия

Растет число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе

Обновлено в 12:40
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено в 21:07
Авто

Geely объявила сроки старта продаж нового кроссовера Emgrand X7

Российские дилеры Geely с 23 января начнут продажи нового кроссовера Emgrand X7.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево

Обновлено в 11:31
Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии

Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено в 11:36
Общество

Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня

Повышенная концентрация наркотических веществ в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times со ссылкой на исследование ученых.
Обновлено в 18:57
Космос

Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом

Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом, сообщил в понедельник Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящий в Роскосмос.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИ

Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:17
Происшествия

Поиски моряков в Черном море продолжают пять судов

Пять судов продолжают поиски членов экипажа двух судов, загоревшихся в Черном море, утром во вторник к работам планируется привлечь вертолет.
Обновлено в 18:35
Транспорт

В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкарт

Обновлено в 18:38
Авто

В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа

Обновлено в 09:02
Технологии

WhatsApp ограничил отправку сообщений

Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
Обновлено в 08:44
Политика

В Каракасе идут акции протеста после попытки мятежа военнослужащих

Антиправительственные выступления идут в столице Венесуэлы в понедельник после неудавшейся попытки группы военнослужащих устроить мятеж.
Обновлено в 16:02
Авто

Автоэксперт рассказал, как быстро завести машину в сильные морозы

Обновлено в 08:15
Авто

Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за $2,1 миллиона

На торгах, проводимых аукционным домом Barrett-Jackson Auction, был реализован первый экземпляр возрожденного спорткара Supra.
Обновлено в 07:34
Гаджеты

Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети

Обновлено в 05:48
Общество

Древний шотландский монумент оказался подделкой

Мегалитическое сооружение в Шотландии, возраст которого оценивался учеными в 1 тыс. лет, оказался постройкой фермера, возведенной в 1990-х годах, пишет The Guardian.
Обновлено в 20:51
Политика

Япония вложит 1,16 млрд рублей в создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье

Япония выделит 1,16 млрд рублей на закупку оборудования для Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.
Обновлено в 20:56
Здоровье

На грани эпидемии: превышен порог заболеваемости ОРВИ

За период с 14 по 20 января в Пермском крае зарегистрировано 19,6 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости незначительно превышает эпидемический порог, аналогичная ситуация складывается и в Перми, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:52
Политика

Дерипаска отказался ехать на форум в Давосе

Совладелец компании Rusal Олег Дерипаска не поехал на международный экономический форум в Давосе.
Обновлено в 12:38
Спорт

ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Обновлено в 08:03
Политика

Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиян

Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте о причинах бедности россиян.
Обновлено в 11:58
Технологии

Аппарат для общения с помощью силы мысли начали тестировать в России

Обновлено в 20:57
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Политика

В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
Обновлено в 17:38
Общество

В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице

Против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области возбудили административное дело после того, как пациентов разместили на кроватях из досок и стульев, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Российские военные в Сирии нашли схрон боевиков с оружием

Российские военные обнаружили в провинции Дераа, Сирия, схрон с оружием и боеприпасами, оставленный боевиками.
Обновлено в 21:18
Происшествия

BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам

Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar запустит идентификацию российских пользователей по паспортным данным.
Обновлено в 11:27
Финансы

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 13:59
Футбол

Кокорин назвал россиян «стадом баранов»

Обновлено в 11:42
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