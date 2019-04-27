Старт корабля Dragon к МКС перенесли на 1 маяInc.Russia 14:53

Фото: iStock Запуск космического корабля Dragon американской компании SpaceX Илона Маска отложили. Старт американского корабля Dragon, который должен был отправиться к Международной космической станции (МКС) 30 апреля, перенесен на 1 мая. Об этом сообщили на официальной странице SpaceX в Twitter.

Старт корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая

Общество Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.

Культура Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети» Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.

Происшествия Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.

Общество В ВШЭ рассказали о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) знает о сборе подписей студентов за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории корпуса вуза на Шаболовке, решения по учащимся еще нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Религия Путин и Медведев приехали на пасхальную службу в храм Христа Спасителя Президент России Владимир Путин по многолетней традиции посетил пасхальное богослужение в ночь на 28 апреля.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.

Общество Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.

Гаджеты Apple уличили в удалении приложений с опцией «родительского контроля» Американская корпорация Apple стремится к монополии в области приложений, которые контролируют время использования мобильных телефонов.

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.

Игры В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.

Путешествия Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.

Авто 25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Наука Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.