Космос

Старт корабля Dragon к МКС перенесли на 1 маяInc.Russia 14:53

Фото: iStock Запуск космического корабля Dragon американской компании SpaceX Илона Маска отложили. Старт американского корабля Dragon, который должен был отправиться к Международной космической станции (МКС) 30 апреля, перенесен на 1 мая. Об этом сообщили на официальной странице SpaceX в Twitter.
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Запуск Dragon к МКС перенесли

Газета.Ru11:07

Отправка на МКС американского частного корабля Дрегон перенесена с 30 апреля на 1 мая

Эхо Москвы11:32

Запуск Dragon к МКС перенесен

Телеканал 360°11:25

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

ТАСС11:11

Запуск грузового корабля Dragon для МКС перенесли на 1 мая

РБК11:58

Отправку на МКС грузового корабля Dragon перенесли на 1 мая

РИА Новости10:47

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая

Говорит Москва10:57
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