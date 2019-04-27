Космос
Старт корабля Dragon к МКС перенесли на 1 маяInc.Russia 14:53
Фото: iStock Запуск космического корабля Dragon американской компании SpaceX Илона Маска отложили. Старт американского корабля Dragon, который должен был отправиться к Международной космической станции (МКС) 30 апреля, перенесен на 1 мая. Об этом сообщили на официальной странице SpaceX в Twitter.
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