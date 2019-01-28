Старт Кубка Африки-2019 перенесен из-за месяца РамаданСпорт-Экспресс 01:22

Сроки проведения Кубка Африки в 2019 году изменены, сообщает AFP. Турнир пройдет не с 13 июня по 15 июля, а с 21 июня по 19 июля. Более позднее начало обусловлено тем, что некоторые страны северной Африки попросили время для отдыха своих футболистов после месяца Рамадан.

Происшествия Происшествия Похититель картины Куинджи задержан

Общество Общество В Москве за выходные выпало больше половины месячной нормы осадков В Москве за выходные дни выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщили РБК в центре погоды «Фобос».

Политика Политика На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Общество Общество Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.

Авто Авто В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW Российские дилеры KIA начали продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) третьего поколения.

Авто Авто Nissan поднял цены на свои кроссоверы в России Nissan Murano 2018 модельного года во всех комплектациях прибавил в цене от 43 до 56 тыс. рублей, а машины 2019 года подорожали еще сильнее – от 56 до 85 тыс. рублей.

Общество Общество Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Происшествия Происшествия Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".

Авто Авто Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.

Происшествия Происшествия В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.

Происшествия Происшествия Звонки о минировании заведений поступили в ряд регионов Сибири

Экономика Экономика Акции «Русала» и En+ взлетели на 10% после снятия санкций Уточняется, что на открытии торгов бумаги компании росли на 10,5%. Ранее сообщалось, что Минфин США снял санкции с "Русала" и En+.

Интернет Интернет «Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.

Экономика Экономика «Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных В ФРИИ отмечают, что в этом случае граждане смогут зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. рублей в год, это будет "мощной мотивацией" для регистрации в качестве самозанятых, а также позволит перечислить "в казну несколько миллиардов рублей" от физлиц и налоги участвующих в обороте данных юрлиц.

Авто Авто Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.

Кино Кино Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США Награды в номинации «Лучший актер» удостоился сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри Рами Малек.

Происшествия Происшествия Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 58 В результате прорыва дамбы на руднике по добыче железной руды в юго-западном бразильском районе Минас-Жейра погибли не менее 58 человек, сообщает 28 января Globo.

Единоборства Единоборства Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Гаджеты Гаджеты Samsung решил отказаться от пластика в упаковке гаджетов Компания Samsung объявила, что с этого года начнет отказываться от пластика в упаковке своих товаров.

Авто Авто ЗИЛ распродает Бычки без пробега На продажу выставлено девять экземпляров ЗИЛ-5301 Бычок в различном исполнении. За машины просят от 740 тыс. до 2 млн рублей.

Происшествия Происшествия Танкеры будут пылать в Черном море, пока не выгорит весь газ В Черном море продолжают гореть два танкера со сжиженным газом.

Транспорт Транспорт Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.

Транспорт Транспорт В Ярославле водителям предложили бесплатный проезд в транспорте В Ярославле стартовала акция "Снежный билет" - оставившие свои авто дома водители смогут ездить на общественном транспорте бесплатно, предъявив права и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Общество Общество В Германии посоветовали отказаться от туалетной бумаги Отказаться от туалетной бумаги ради экологии предложили в Германии. С предложением альтернативы ей выступил портал Süddeutsche Zeitung.

Общество Общество В правительстве обсудили новые требования к соли и молоку в магазинах По итогам заседания вице-премьер поручил «компетентным ведомствам» (кому именно, не уточняется) вместе с научным сообществом определить перечень продуктов, которые должны в первую очередь поступить на полки магазинов в обогащенном витаминами и микроэлементами виде.

Общество Общество Шпалы из пластика появятся на 22 трамвайных участках Москвы

Экономика Экономика Bloomberg сообщил о расследовании в США в отношении Nissan Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование на предмет достоверности раскрытия Nissan информации о выплатах ее менеджменту в США.

Финансы Финансы Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,75-65,82 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,81 руб. - это на 3 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Здоровье Здоровье Употребление йогурта поможет нормализовать давление Нормализовать артериальное давление поможет употребление йогурта.