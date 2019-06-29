Футбол
Старший сын Зинедина Зидана Энцо остался без командыВести.Ru 05:40
Девять футболистов швейцарского клуба "Лозанна" покинули команду в летнее трансферное окно по разным причинам. В их числе оказался французский хавбек Энцо Зидан, старший сын легендарного Зинедина Зидана, который сейчас работает в должности главного тренера мадридского "Реала".
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