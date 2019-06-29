Футбол
Старший сын Зидана стал свободным агентомЧемпионат 06:51
Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, покинул «Лозанну», сообщается на официальном сайте швейцарского клуба. 24-летний французский футболист расторг контракт с «Лозанной».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
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