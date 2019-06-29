Футбол

Старший сын Зидана стал свободным агентомЧемпионат 06:51

Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, покинул «Лозанну», сообщается на официальном сайте швейцарского клуба. 24-летний французский футболист расторг контракт с «Лозанной».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сын Зидана остался без команды

Матч ТВ03:24

Старший сын Зидана покинул «Лозанну» свободным агентом

Спорт день за днем07:58

Старший сын Зидана стал свободным агентом

Чемпионат06:51

Старший сын Зидана стал свободным агентом

Sport24.ru02:35

Сын Зидана Энцо покинул «Лозанну» и стал свободным агентом

Sports.ru08:54

Старший сын Зидана остался без клуба

Спорт-Экспресс02:52

«Лозанна» разорвала контракт с сыном Зидана

Газета.Ruвчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Авто

Мировой авторынок в мае снизился на 7%

Обновлено в 07:00
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
Единоборства

Российский боксер Гаджимагомедов выиграл Европейские игры

Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Музыка

Николай Носков снова запел после инсульта

Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Чемезов сообщил о начале производства С-500

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика

Россия впервые увидела взаимность со стороны Трампа, считают в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину о готовности Вашингтона к развитию диалога с Москвой.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море

Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Авто

Эксперты перевели названия китайских автомобилей

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Футбол

Шесть игроков «Оренбурга» подпишут с клубом новые соглашения

Шесть игроков футбольного клуба «Оренбург» подпишут новые контракты. У всех шестерых соглашения истекают 30 июня.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Екатерина Климова «ушла в отрыв» на вечеринке после развода с мужем

Екатерина Климова ничем не показывает грусти от того, что она развелась с молодым мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 06:13
Политика

Путин прилетел в Иркутскую область

Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Московский "Локомотив" расстался с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Клуб решил не продлевать контракт с игроком.
Обновлено в 10:00
Происшествия

На Эльбрусе заблудились десять альпинистов

Десять альпинистов, среди которых, по предварительным данным, шестеро граждан Ирландии, заблудились на Эльбрусе, им на помощь вышли спасатели, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 09:19
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц

Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
Обновлено в 08:20
Политика

Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад

Обновлено в 05:47
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол

Глушаков провел первую тренировку с «Ахматом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков провел первую тренировку с новой командой.
Обновлено в 05:10
Технологии

Тинькофф банк предупредил о проблемах в работе приложения

Ранее пользователи сообщили о проблемах в работе приложения Тинькофф банка.
Обновлено в 08:59
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Политика

Дальнобойщиков хотят лишать прав и машин за перевес

Министерство транспорта России собирается лишать водителей грузовиков прав за перевес с последующей конфискацией транспортного средства.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Энцо Зидан
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Лозанна», в настоящее время выступающий на правах аренды за испанский клуб «Райо Махадаонда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное