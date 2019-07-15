Футбол

Старший сын Зидана подписал контракт с португальским «Авешем»Советский спорт 03:15

Как сообщает пресс-служба команды, 24-летний хавбек перешел в Авеш в статусе свободного агента, а соглашение между ним и клубом подписано сроком до 2021 года.
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Старший сын Зидана подписал контракт с португальским клубом

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