Футбол
Старший сын Зидана подписал контракт с портуальским «Авишем»Евро-футбол.ру вчера в 17:08
Полузащитник "Лозанны" Энцо Зидан подписал двухлетний контракт с португальским "Авишем". Старший сын наставника "Реала" Зинедина Зидана прошлый сезон провел на правах аренды в испанском клубе "Реал Махадаонда".
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Футбол
Денис Глушаков развелся с женой
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Футбол
«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о Карпине
Пресс-служба "Ростова" анонсировала матч второго тура чемпионата России против московского "Спартака", использовав ставшую знаменитой фразу владельца московского клуба Леонида Федуна о нынешнем наставнике дончан Валерии Карпине.
Обновлено в 04:25
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Спорт
Туктамышева пошутила, что не выступит на Олимпиаде в Токио
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в шутливой форме выступила с официальным объявлением о том, что она не примет участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем
В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Упавшая с качелей школьница из ЯНАО потеряла зрение и память
Девочка упала с качелей и получила несколько переломов, а также потеряла память и зрение.
Обновлено в 02:22
Политика
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика
Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма
Обновлено вчера в 13:02
Технологии
Отключенный энергоблок Белоярской АЭС возобновил работу
Обновлено в 05:03
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Обновлено вчера в 22:35
Кино
Найден актёр на роль Элвиса Пресли
Стало известно, что роль Элвиса Пресли в грядущем безымянном байопике База Лурмана досталась Остину Батлеру («Мёртвые не умирают»).
Обновлено в 02:35
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Политика
МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Эрдоган назвал российские С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».
Обновлено вчера в 16:50
Энергетика
«Северный поток» остановили на плановый ремонт
Обновлено в 03:19
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области
Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Политика
В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда
Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне»
Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Московские судьи разрешили возбудить дело о взятке против их коллеги
Московская квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 05:23
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Транспорт
Съезд с КАД на развязке с Таллинским шоссе перекроют на шесть дней
Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 (КАД) будут проводиться работы по устранению колейности.
Обновлено в 05:03