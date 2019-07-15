Футбол

Старший сын Зидана подписал контракт с портуальским «Авишем»Евро-футбол.ру вчера в 17:08

Полузащитник "Лозанны" Энцо Зидан подписал двухлетний контракт с португальским "Авишем". Старший сын наставника "Реала" Зинедина Зидана прошлый сезон провел на правах аренды в испанском клубе "Реал Махадаонда".
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Старший сын Зидана подписал контракт с португальским клубом

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Сын Зидана перешёл в португальский клуб

Sport.ru03:28

Энцо Зидан продолжит карьеру Португалии

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Сын Зидана продолжит карьеру в Португалии

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Сын Зидана продолжит карьеру в Португалии

Матч ТВвчера в 13:14

Старший сын Зинедина Зидана будет играть в чемпионате Португалии

РИА Новостивчера в 12:40

Сын Зидана будет выступать за португальский «Авеш»

Спорт-Экспрессвчера в 16:36
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В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
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Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
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Футбол

«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о Карпине

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Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
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Спорт

Туктамышева пошутила, что не выступит на Олимпиаде в Токио

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в шутливой форме выступила с официальным объявлением о том, что она не примет участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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Происшествия

В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Политика

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России

Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Упавшая с качелей школьница из ЯНАО потеряла зрение и память

Девочка упала с качелей и получила несколько переломов, а также потеряла память и зрение.
Обновлено в 02:22
Политика

Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию

Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика

Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма

Обновлено вчера в 13:02
Технологии

Отключенный энергоблок Белоярской АЭС возобновил работу

Обновлено в 05:03
Общество

Дайверы сделали фото медузы размером с человека

Обновлено вчера в 22:35
Кино

Найден актёр на роль Элвиса Пресли

Стало известно, что роль Элвиса Пресли в грядущем безымянном байопике База Лурмана досталась Остину Батлеру («Мёртвые не умирают»).
Обновлено в 02:35
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
Политика

МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Эрдоган назвал российские С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Анкара сдержала слово и приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».
Обновлено вчера в 16:50
Энергетика

«Северный поток» остановили на плановый ремонт

Обновлено в 03:19
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области

Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

Обновлено в 00:34
Происшествия

В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей

Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Политика

В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда

Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
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Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне»

Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья.
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Московские судьи разрешили возбудить дело о взятке против их коллеги

Московская квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.
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Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
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Американским гаубицам увеличат дальнобойность с помощью длинного ствола

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Съезд с КАД на развязке с Таллинским шоссе перекроют на шесть дней

Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 (КАД) будут проводиться работы по устранению колейности.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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