Футбол
Старший сын Зидана остался без клубаСпорт-Экспресс 02:52
24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Футбол
Пеллегрини проходит медобследование для «Ювентуса»
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Футбол
Валерий Карпин: «В первом тайме все понравилось»
Дали во втором тайме ребятам поиграть после травм, дали поиграть молодым, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Карпин.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
В США считают, что Россия блефует с критикой F-35
Аналогичным образом поступают китайцы, как указывает эксперт Майкл Кофман: Конечно, они не просто конкурируют с F-35 за то, кто может потратить больше денег.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
В войсковых частях в России появятся мини-заводы по переработке мусора
На этой неделе министр обороны на форуме «Армия-2019» осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод — это мобильный комплекс, который можно перевезти почти на любом транспорте и собрать за день.
Обновлено в 06:28
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Обновлено в 06:45
Здоровье
Медики: Отеки ног могут указывать на развитие серьезных заболеваний
Медики решили напомнить, что данное состояние связано не только с употреблением большого количества воды, но и указывает на развитие серьезных заболеваний.
Обновлено в 03:14
Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Музыка
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:12
Общество
На реках в Иркутской области ожидается подъем уровня воды
На реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 см, при критическом – 600см.
Обновлено в 05:00
Политика
Пресс-секретарь Белого дома пострадала на встрече Трампа и Ким Чен Ына
Американские и северокорейские сотрудники СМИ устроили потасовку, пытаясь занять лучшее место для освещения встречи лидеров Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в результате потасовки, которую устроили американские и северокорейские журналисты во время встречи глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Основатель «Рольфа» не счёл дело против себя заказным
Основателя крупнейшего в России автодилера обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Обновлено в 06:39
Музыка
Николай Носков снова запел после перенесенного инсульта
Известный российский певец Николай Носков возвращается к творческой карьере после того, как перенес инсульт и операцию по удалению тромба в 2017 году.
Обновлено в 02:30
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Обновлено вчера в 03:50
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Спорт
Волейболисты сборной России в трёх сетах победили Китай в Лиге наций
Туром ранее сборная России уже гарантировала себе попадание в Финал шести турнира, обыграв Аргентину со счетом 3:2. Также в решающем раунде сыграют команды Бразилии, Ирана, Франции, Польши и США (как хозяева турнира).
Обновлено в 01:18