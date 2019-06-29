Футбол

Старший сын Зидана остался без клубаСпорт-Экспресс 02:52

24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.
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Сын Зидана остался без команды

Sportbox.RU03:24

Старший сын Зидана стал свободным агентом

Sport24.ru02:35

Старший сын Зидана остался без клуба

Евро-футбол.ру05:09

Сын Зидана остался без команды

Матч ТВ03:24

Старший сын Зидана стал свободным агентом

Чемпионат06:51

Старший сын Зидана остался без клуба

Спорт-Экспресс02:52

«Лозанна» разорвала контракт с сыном Зидана

Газета.Ruвчера в 17:11
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Футбол

Пеллегрини проходит медобследование для «Ювентуса»

Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Футбол

Валерий Карпин: «В первом тайме все понравилось»

Дали во втором тайме ребятам поиграть после травм, дали поиграть молодым, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Карпин.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В США считают, что Россия блефует с критикой F-35

Аналогичным образом поступают китайцы, как указывает эксперт Майкл Кофман: Конечно, они не просто конкурируют с F-35 за то, кто может потратить больше денег.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

В войсковых частях в России появятся мини-заводы по переработке мусора

На этой неделе министр обороны на форуме «Армия-2019» осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод — это мобильный комплекс, который можно перевезти почти на любом транспорте и собрать за день.
Обновлено в 06:28
Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

Обновлено в 06:45
Здоровье

Медики: Отеки ног могут указывать на развитие серьезных заболеваний

Медики решили напомнить, что данное состояние связано не только с употреблением большого количества воды, но и указывает на развитие серьезных заболеваний.
Обновлено в 03:14
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Общество

В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов

Обновлено в 06:24
Музыка

Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:12
Спорт

Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Обновлено в 04:48
Общество

На реках в Иркутской области ожидается подъем уровня воды

На реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 см, при критическом – 600см.
Обновлено в 05:00
Политика

Пресс-секретарь Белого дома пострадала на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Американские и северокорейские сотрудники СМИ устроили потасовку, пытаясь занять лучшее место для освещения встречи лидеров Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в результате потасовки, которую устроили американские и северокорейские журналисты во время встречи глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Основатель «Рольфа» не счёл дело против себя заказным

Основателя крупнейшего в России автодилера обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

Обновлено в 06:02
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Культура

Умерла советская актриса Елена Дембская

По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Обновлено в 06:39
Музыка

Николай Носков снова запел после перенесенного инсульта

Известный российский певец Николай Носков возвращается к творческой карьере после того, как перенес инсульт и операцию по удалению тромба в 2017 году.
Обновлено в 02:30
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Обновлено вчера в 03:50
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Спорт

Волейболисты сборной России в трёх сетах победили Китай в Лиге наций

Туром ранее сборная России уже гарантировала себе попадание в Финал шести турнира, обыграв Аргентину со счетом 3:2. Также в решающем раунде сыграют команды Бразилии, Ирана, Франции, Польши и США (как хозяева турнира).
Обновлено в 01:18
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Энцо Зидан
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Лозанна», в настоящее время выступающий на правах аренды за испанский клуб «Райо Махадаонда».
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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