Футбол
Старший сын Зидана остался без клубаСпорт-Экспресс 02:52
24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:35, Вашингтон
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ
Обновлено 28 июня в 17:21
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено 28 июня в 08:13
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено 28 июня в 10:46
Происшествия
Авиация сбросила 42 тонны воды на горящие поля в Новотроицке
Фото: Роман Кайль / сообщество "Подслушано Новотроицк" в соцсети "ВКонтакте" Самолёт ИЛ-76 министерства обороны военно-транспортного полка, дислоцирующийся в областном центре, вечером 29 июля совершил сброс 42 тонн воды на горящие поля в Новотроицке, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В США расстреляли рэпера Slim 400
В Лос-Анджелесе госпитализировали с огнестрельными ранениями рэпера Slim 400, пишет «Лента.ру».
Обновлено вчера в 11:16
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Космос
SpaceX потеряла три спутника из миссии Starlink
Обновлено в 04:45
Политика
Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР
Обновлено в 03:00
Экономика
Росрыболовство пойдет на компромисс
На Дальнем Востоке предлагается построить лишь половину краболовов Росрыболовство обдумывает возможность «пойти на компромисс» и закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины из общего объема заказов по краболовам.
Обновлено 28 июня в 08:31
Автоспорт
Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено вчера в 12:22
Футбол
Зимой Евгений Савин может перейти в «Шеффилд»
Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
Обновлено в 04:13
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
В Кронштадте произошел взрыв газа
Ранее сообщалось, что в субботу ночью в жилом доме в Коврове произошел хлопок газа, который привел к пожару.
Обновлено в 05:01
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане
На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Общество
Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Спорт
Сборная России обыграла Китай в матче волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Китая в матче пятого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Наука
Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью
Медики из Дании, Норвегии и Германии подвели итоги исследования, в котором приняли участие более тысячи человек из 35 стран.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Анастасия Немоляева – декоратор или Ляля из «Интердевочки»
Анастасия Немоляева долго работала в театре и кино, но через несколько лет после свадьбы сменила профессию, став художником-декоратором.
Обновлено в 02:00