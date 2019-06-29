Футбол

Старший сын Зидана остался без клубаСпорт-Экспресс 02:52

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24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.
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