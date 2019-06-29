Старший сын Зидана остался без клубаСпорт-Экспресс 02:52

24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Политика Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.

Наука Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.

Финансы Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки Банк России планирует ввести новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная.

Происшествия Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.

Происшествия Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Общество В Воронеже прошел первый общегородской выпускной Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.

Политика Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.

Авто Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.

Здоровье Более 50 тысяч тюменцев больны диабетом Пациенты получают полный спектр диагностической помощи и лечения, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Происшествия В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

Происшествия Стрельба произошла в новосибирском торговом центре Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.

Происшествия В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет Самолет Ил-76 Минобороны России вылетел для тушения природного пожара в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Авто В России продажи премиальных автомобилей стали расти За пять месяцев текущего года на российском рынке было продано 59,3 тыс. премиальных автомобилей.

Здоровье Необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы Заражение червями-нематодами вполне возможно, например, в Таиланде, если есть очищенные фрукты, продаваемые с лотка.

Общество Названа самая сексуально привлекательная нация в мире Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.

Футбол Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после поражения команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки.