Футбол
Старший сын Зидана остался без клубаСпорт-Экспресс 02:52
24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
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Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
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Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
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Финансы
Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки
Банк России планирует ввести новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная.
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В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
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Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
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Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
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Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Более 50 тысяч тюменцев больны диабетом
Пациенты получают полный спектр диагностической помощи и лечения, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город
Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
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Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет
Самолет Ил-76 Минобороны России вылетел для тушения природного пожара в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено вчера в 12:12
Авто
В России продажи премиальных автомобилей стали расти
За пять месяцев текущего года на российском рынке было продано 59,3 тыс. премиальных автомобилей.
Обновлено в 01:28
Здоровье
Необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы
Заражение червями-нематодами вполне возможно, например, в Таиланде, если есть очищенные фрукты, продаваемые с лотка.
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Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после поражения команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки.
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Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войной
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.
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