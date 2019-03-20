Политика
Старшая дочь Назарбаева стала спикером сената КазахстанаГазета.Ru 05:44
Касым-Жомарт Токаев принял присягу в качестве президента Казахстана после ухода с поста многолетнего лидера страны Нурсултана Назарбаева. Его место в сенате займет старшая дочь Назарбаева, а сам Токаев будет руководить Казахстаном как минимум до выборов президента, которые состоятся в 2020 году.
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Общество
Девочку из Чечни признали самой маленькой в России
Обновлено в 11:20
Авто
Седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей
Обновлено в 07:08
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Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
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Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил по контракту с Турцией.
Обновлено в 10:01
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Общество
Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян
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Происшествия
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Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
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Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Трамп встретится с Нетаньяху в Белом доме 25 марта
Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25-26 марта.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике
На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.
Обновлено в 08:16
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Пятилетнюю москвичку Любу, которую СМИ окрестили девочкой-маугли с Ленинградского шоссе, выписали из московской клинической больницы имени Башляевой.
Обновлено в 10:15
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.
Обновлено в 10:45
Политика
Врио главы Калмыкии назначен Бату Хасиков
Обновлено в 05:19
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Политика
Российский МИД вызвал посла Чехии
МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Экономика
ЦБ выявил 168 финансовых пирамид за прошлый год
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, передает ТАСС.
Обновлено в 12:14
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Политика
Татьяна Москалькова прибыла в Киев на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы участвовать в судебном процессе по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН
Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
Обновлено в 11:04
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35