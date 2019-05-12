Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцомРИА Новости 04:42
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360". По ее словам, церемонию прощания отменили в последний момент, так как судмедэксперты не успели провести все необходимые процедуры.
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Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Футбол
«Миллер проголосовал за него вопреки остальным». Как Семак стал тренером и сделал «Зенит» чемпионом
Сегодня Сергей Семак проведёт первый матч в статусе тренера-чемпиона России – «Зенит» вечером примет ЦСКА.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в обновленной форме
Добавим, что по окончании матча состоится церемония награждения футболистов, перед которой они переоденутся в золотые футболки. (Дмитрий Сомов) "Зенит" неделю назад досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Google начала троллить Apple своим смартфоном Pixel 3a
Часть плаката отвели для смартфона iPhone за 999 долларов, а вторую половину для нового Pixel 3a стоимостью 399 долларов.
Обновлено в 06:36
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Политика
Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях
Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в сталинских репрессиях.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Глава Генштаба Украины заявил о взломе его страницы в Facebook
Хакеры взломали Facebook-аккаунт главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Об этом он сам сообщил в социальной сети.
Обновлено в 04:59
Политика
Порошенко сказал, сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом
Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter назвал число украинцев, которые воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом.
Обновлено в 07:33
Политика
В Совфеде оценили слова Помпео о поиске общих интересов с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон и Москва могут найти общие интересы во множестве сфер.
Обновлено в 05:40
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Политика
В Литве проходят президентские выборы
В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Автоспорт
Де Врис победил во второй гонке «Формулы-2» в Испании, Мазепин — 14-й
Триумфатором второй гонки третьего этапа «Формулы-2» стал голландский пилот ART Ник де Врис. Соревнования прошли в Барселоне в воскресенье.
Обновлено в 07:18
Культура
Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения
Российская певиц Вера Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить композитора Констина Меладзе с днем рождения в инстаграме.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Общество
Сицилийский городок предлагает дома за один евро
Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Политика
Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии
Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено вчера в 20:52
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51