Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцомРИА Новости 04:42

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360". По ее словам, церемонию прощания отменили в последний момент, так как судмедэксперты не успели провести все необходимые процедуры.

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

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