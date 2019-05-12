Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощанияИзвестия 05:50
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
Культура
В Волгоградской области идут съемки документального фильма про Дон
В 2019 году исследование посвящено реке Дон. Волгоград, 12 мая / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте
Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 09:03
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась, что ее сын не будет ходить в школу
Шестилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша пошел по стопам своего звездного отца.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке
В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Происшествия
Версию о гибели пассажиров SSJ-100 из-за ручной клади опровергли
После происшествия некоторые пользователи сети предположили, что в катастрофе так много жертв из-за того, что часть пассажиров забрала из салона ручную кладь.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48
Происшествия
На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
В Сирии трое детей стали жертвами минометного обстрела
«Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама», – передает телеканал Syria TV.
Обновлено в 06:28
Экономика
Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве
В апреле аналитики агентства недвижимости Kalinka Group обнародовали свою статистику по элитному рынку, согласно которой в первом квартале 2019-го было заключено около 190 сделок.
Обновлено в 08:12
Экономика
В Барнауле раскрыли картельный сговор в госзакупках для медучреждений
Барнаульские фирмы «Медоника» и «Медикс» три года находились в картельном сговоре и по очереди получали контракты на поставку расходных материалов в медучреждения края по искусственно высокой цене, сообщает алтайское управление федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Обновлено в 07:29
Политика
Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС
«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Политика
РПЦ призвала не приписывать победу в войне Сталину
Речь идет о расстреле военачальников по подозрению в измене.
Обновлено вчера в 09:52
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00