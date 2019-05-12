Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощанияИзвестия 05:50

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
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Около двухсот человек пришли на Троекуровское кладбище, где должна была пройти церемония прощания с Сергеем Доренко

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Дочь Сергея Доренко прокомментировала отмену прощания

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ТАСС04:58

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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