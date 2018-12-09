Футбол

Старриджу грозит дисквалификация за игру на тотализаторе
Матч ТВ
02:23

Игрок «Ливерпуля» Даниэл Старридж может получить дисквалификацию, если его признают виновным в нарушении закона о ставках.
Матч ТВ02:23

Подробнее о событии

Старриджа могут наказать дисквалификацией сроком не менее полгода за незаконные ставки

Евро-футбол.ру03:27

Известного футболиста могут дисквалифицировать за ставки

Газета.Ru02:53

Старриджу грозит дисквалификация за игру на тотализаторе

Матч ТВ02:23

Старриджу грозит дисквалификация за игру на тотализаторе

Sportbox.RU02:23

Старридж может получить длительную дисквалификацию из-за ставок на футбол

Soccer.ru01:59

Старриджу грозит шестимесячная дисквалификация за нарушение правил о ставках

Чемпионат01:35

Старриджу грозит дисквалификация как минимум на полгода за незаконные ставки

Sport24.ru02:04
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Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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Британский футбольный клуб
Профессиональный английский футбольный клуб, базирующийся в городе Уэст-Бромидж, графство Уэст-Мидлендс. Был основан в 1878 году. Домашним стадионом клуба с 1900 года является «Хоторнс». Практически всю свою историю команда выступает в полосатой сине-белой форме, однако на протяжении своей истории у «Вест Бромвича» имелись и другие комплекты полосатых форм.
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