Футбол

Старриджа наказали за игру на тотализатореМатч ТВ 07:48

Футболист поручил своему брату Леону сделать ставку на возможный переход в испанскую «Севилью». Девять из 11 обвинений комиссии были отклонены. Старридж отстранен от игры в футбол на две недели и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов.
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Старридж дисквалифицирован на 6 недель за нарушение правил о ставках

Sport24.ru07:32

Старриджу на время запретили играть в футбол из-за ставок

Спорт-Экспресс07:45

Старриджа отстранили от футбола на несколько недель

Евро-футбол.ру08:23

Старридж дисквалифицирован на 6 недель. Его брат делал ставки на трансфер игрока

Sports.ru08:20

Старриджа наказали за игру на тотализаторе

Sportbox.RU07:48

Старриджа наказали за игру на тотализаторе

Матч ТВ07:48

Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках и отстранён от матчей

Чемпионат08:39
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Андрей Юрьевич зашёл в палаты к молодым мамам, поздравил их с рождением детей и каждой вручил по букету цветов.
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Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
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Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
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В Швейцарии создали беспилотник в форме летающей кастрюли

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Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

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Происшествия

Семь человек погибли в ДТП на автотрассе в Туве

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Армия и оружие

В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.
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Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

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Пока в мире обсуждают «русский троллинг» Леди Гаги, которую называют разлучницей пары, портал TMZ со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что модель и актер договорились об опеке над двухлетней дочерью Леей де Сьен.
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Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
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Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
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Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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